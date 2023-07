Feijóo recula y dice que Correos es una empresa sólida y seria: “Aquí nadie habla de pucherazo”

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en esRadio (Foto: Twitter esRadio)

En el último día para solicitar el voto por correo, la empresa pública que se hace cargo de ello, Correos, acapara los titulares. Pero no a causa de los plazos, sino porque este miércoles, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sembró dudas sobre el proceso de votar por correo al pedir a los carteros que trabajen día y noche “con independencia de sus jefes” para que los votos fuesen repartidos antes de que venza el plazo, para lo que aún quedan 9 días.

Seguir leyendo: La mujer que votó para el 23-J desde el chiringuito: “Correos me trajo el sobre a la playa”

“Aquí nadie habla de pucherazo”, ha aclarado este jueves Feijóo en una entrevista en esRadio. Con estas declaraciones, da marcha atrás a la campaña de sospechas del PP sobre la empresa pública, y sobre su solvencia a la hora de repartir las papeletas de los solicitantes de voto por correo antes del 20 de julio, un plazo que podría ampliarse como ha ocurrido en otras elecciones.

Durante la entrevista, Feijóo ha hecho alusión a sus años al frente de Correos, en los que pudo comprobar la solidez de la empresa y la profesionalidad de sus trabajadores. “Conocen muy bien las calles, su profesionalidad es indiscutible”. Sin embargo, ha vuelto a señalar las “dificultades” que tienen en una campaña en pleno julio para unas elecciones convocadas el 29 mayo. Muchos de los funcionarios ya tenían cerradas sus vacaciones estivales, por lo que el candidato del PP da una vuelta a sus declaraciones y rebaja las críticas hasta ubicarlas en una falta de previsión del Gobierno para incrementar la plantilla.

Seguir leyendo: Extremadura y Canarias, ejemplos de que la idea de Feijóo sobre la lista más votada no va a ninguna parte

Se respalda en los sindicatos, que pedían un refuerzo de 14.000 personas para repartir 2,5 millones de votos. “Esto es un derecho, es sagrado”, remarca Feijóo, que señala que la contratación de personal tenía que estar “prevista desde hace tiempo”, además, tendría que ser personal “adiestrado”, que conociese la ciudad y sus recovecos para que no se demorase en las entregas.

Dice que conoce a los sindicatos de Correos, gente “seria” y que se juega la reputación de la compañía y respalda sus críticas, que ya no contemplan insinuaciones directas hacia los “jefes” de los carteros, en un posible problema de logística. “Pido a los carteros, con independencia de que la cartería esté bien dimensionada o no, que trabajen mañana y tarde para que los votos lleguen a los domicilios para que no haya problemas en una empresa sólida, seria y de prestigio”, lanza ahora el candidato del PP.

Aunque tampoco deja puntada sin hilo, e insiste en que la falta de previsión del presidente o la “pericia o no del presidente de logística, de 3 o 4 directivos”, podrían crear un problema en el país. Sin embargo, aclara, “aquí nadie habla de pucherazo”, sino de problemas que están detectando los ciudadanos que han solicitado el voto por correo y, pasados diez días, aún no han recibido la documentación para emitirlo.

Imagen de una sucursal de Correos.

No contempla Feijóo un escenario en el que tenga que “impugnar” los resultados por problemas en el voto por correo. “España no puede meterse en esta senda porque los españoles y Correos están preparados para cumplir con sus obligaciones”, sentencia. Sin embargo, mantiene su propuesta de retribuir las horas extra a los carteros que trabajen “por encima de su horario”, pese a que Correos aclaró que esas retribuciones ya estaban presupuestadas y aprobadas.

“Si tienen que trabajar por encima de su horario, con independencia de que no estén autorizados retributivamente, que lo hagan, porque no hay problema en pagar las horas, no pueden quedar votos en las carterías”, ha manifestado Feijóo, que insta a ponerse a trabajar para que no se dé una situación que, asegura, no quiere “ni pensar”.

Seguir leyendo: