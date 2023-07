Alcaraz busca florecer en Wimbledon, el jardín del sempiterno Djokovic: “No es momento de tener miedo”

Alcaraz celebra su pase a la final (REUTERS).

“Mis expectativas en Wimbledon son altas, pero el favorito a ganar el torneo es Djokovic”. Así, con los pies en el suelo, pero ambicioso al mismo tiempo, Carlos Alcaraz comenzaba su aventura en la presente edición del tercer Grand Slam del año. Su rendimiento en el All England Club era toda una incógnita, pues apenas contaba con referencias en torneos sobre hierba para establecer una idea de lo que era capaz. Su eliminación ante Sinner en octavos del año pasado era el único registro del español sobre el pasto, pero Carlitos, que lleva un mes concentrado en Londres, se encargó de disipar todas las dudas imponiéndose en el prestigioso torneo de Queen’s, preparatorio a Wimbledon.

Alcaraz ha sumando adeptos al mismo ritmo que ha ido superando en el camino todos los obstáculos que le presentaba la capital inglesa. Tanto tenísticos como climatológicos. La lluvia obligó a la suspensión de varios partidos y el español fue uno de los grandes damnificados. Tuvo que disputar dos encuentros en apenas 24 horas y pasar cuatro días consecutivos compitiendo. Carlitos ha alcanzado su primera final en Wimbledon calcando los registros del mayor tenista español de la historia, Rafa Nadal. Ambos lo hicieron con 20 años, en su tercera participación, tras haber cedido tan sólo dos sets y habiendo ganado sus partidos de cuartos y semifinales con idénticos resultados.

Contra la maldición de Queen’s, el mejor Djokovic y los viejos fantasmas

Aquel Nadal se enfrentó en la central contra Federer, el tirano de la hierba en esa época que se llevó seis entorchados en ocho ediciones. Este domingo Alcaraz se verá las caras con Djokovic, actual dominador de Wimbledon que de superar al español igualaría a Roger como tenista con más trofeos de la historia en Londres. El imperio del suizo sobre la hierba de Londres corre riesgo ante el sempiterno físico del serbio.

“Él tiene hambre, yo también. Nos lo pasaremos bien”, vaticina un Djokovic que atraviesa un espectacular rendimiento, especialmente en Wimbledon, su jardín. Sobre el pasto inglés lleva sin hincar la rodilla 34 partidos, en otras palabras, cinco años. Alcaraz afronta el partido feliz, pero contenido. Aún le falta un paso, el más difícil, antes de conquistar su segundo Grand Slam y dar un golpe encima de la mesa que poco a poco ya viene dando. Ya es el cuarto jugador más joven de la historia en alcanzar la final en el All England Club y el séptimo capaz de disputar varias finales de Grand Slam antes de cumplir 21 años.

Alcaraz y Djokovic se saludan tras su último enfrentamiento (REUTERS).

Sin embargo, escuchar los nombres y apellidos de los dos tenistas retrotae a ellos y a los presente a lo acontecido en Roland Garros hace poco más de un mes, cuando la musculatura de Alcaraz se agarrotó y le impidió competir a su mejor nivel. “Cuando los estímulos como la presión están por encima de los recursos para combatirlo, el cuerpo se congela y dice ‘hasta aquí, no puedo más’. Las emociones no se controlan, aprenden a gestionar”, explicaba la psicóloga Marta Panizo a Infobae España.

“Este partido va a ser como una lucha personal, en el sentido de no querer que me pase lo mismo, de querer mejorar, de hacer las cosas diferentes para que eso no vuelva a suceder. No es momento de asustarse. Estoy en la final de Wimbledon y voy a por ello. Para ser el mejor hay que ganar a los mejores”, explica Alcaraz que de ganar también rompería la leyenda urbana que sostiene que el campeón de Queen’s no vence en Wimbledon.

El número 1, en juego

Pese a haberse llevado el Open de Australia y Roland Garros, el serbio llega afronta la final como número dos del mundo, por detrás de Carlos Alcaraz, actual líder del ranking ATP. El tenista murciano recuperó el cetro del tenis mundial tras llevarse, en su primera participación, el torneo de Queen’s, su quinto título esta temporada tras vencer en Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona y Madrid

“Por supuesto que estar en lo más alto justo antes de Wimbledon te da una motivación y una confianza extra, pero no creo que cambie mucho jugar el torneo como número uno o dos”, afirma Alcaraz con 7.675 puntos ATP en su botín, 80 más Djokovic. Las cuentas son claras, el vencedor en Londres iniciará la semana como número uno del mundo. Relevo generacional o extensión de la hegemonía balcánica.

