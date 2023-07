El éxito de Fernando Alonso en Aston Martin despierta la envidia de un expiloto de Red Bull

Fernando Alonso en una rueda de prensa en Austria (REUTERS/Bernadett Szabo)

Fernando Alonso está siendo uno de los grandes temas de conversación en la presente temporada de la Fórmula 1. El regreso del bicampeón del mundo español a la pelea por las primeras posiciones del campeonato no sólo ha generado un interés soberbio entre los aficionados. Los propios protagonistas del deporte rey del automovilismo no dudan en mostrar su asombro con el buen rendimiento presente del asturiano. Un aplauso generalizado que se da tanto entre los que comparten parrilla con él en la actualidad como entre quienes fueron sus rivales en el pasado.

Los seis podios en diez carreras de Alonso con Aston Martin han llevado a la marca británica a estar en la pelea por ser el segundo mejor equipo del Mundial. Escuderías como Mercedes y Ferrari han sido sus acompañantes más recurrentes en la ecuación de ser el primero entre los mortales, ya que Red Bull se está mostrando intratable en lo que va de 2023. Nadie ha logrado arrebatarles triunfos ni a Max Verstappen ni a Checo Pérez (sobre todo, al primero) hasta la fecha. Su campaña prácticamente intachable ya lleva incluso a hablar de un récord de victorias aún mejor que el de 15 de 16 posibles que cosechó McLaren en 1988.

Las cosas eran muy distintas en las filas energéticas allá por 2005 y 2006. Bien lo sabe Christian Klien, que militó en Red Bull durante las dos primeras temporadas de la marca en la F1. Ambas coincidieron, precisamente, con los dos títulos que Alonso se apuntó en las filas de Renault. De ahí que el piloto austríaco no haya dudado en referirse ahora, fuera del Gran Circo desde 2010, al gran momento de forma de Magic.

Alonso en el Gran Premio de Austria (REUTERS/Leonhard Foeger)

Así ve a Alonso un expiloto de Red Bull

En una entrevista que le realizó el podcast oficial de la F1, Beyond the Grid, Klien no dudó en reconocer quiénes son, a su juicio, los mejores pilotos del momento. “Max Verstappen está dejando claro que cada fin de semana puede rendir a un nivel increíble, con la cabeza más fría y más relajado. Es el piloto que más destaco en lo que llevamos de año”, consideró el ex de Red Bull, en unas palabras para nada sorprendentes. Eso sí, hizo una adición inmediatamente después: “Pero también lo quiero hacer con Fernando Alonso”.

Con 51 Grandes Premios a sus espaldas y 14 puntos cosechados entre 2004 (Jaguar) y 2006 y también 2010 (HRT), Klien quiso alabar a Alonso precisamente por rendir a tan alto nivel a pesar de ser el piloto más veterano del paddock. “Con 41 años, es increíble lo que puede hacer, el hambre que tiene. Y ahora cuenta con un buen coche”, puso en valor.

Además, llegó a conceder que siente celos (aunque sanos) por el concurso del ovetense: “Creo que esto es un juego mental. Si tienes mucha hambre, físicamente vas a estar en forma, y cuando te encuentras a Fernando, no parece que tenga 41 años. Está en un gran estado físico y me da un poco de envidia. Si tienes esa ambición, todo es posible, y él lo está demostrando”.

Christian Klien en una imagen de archivo (Reuters)

Decimoquinto y decimoctavo entre los pilotos mientras condujo un Red Bull, Klien tampoco esperaba, en su día, que su exequipo fuese a llegar tan lejos en la Fórmula 1. “En los primeros años, no sé si alguien podría pensar en esto. Ni Helmut (Marko) ni (Dietrich) Mateschitz, tampoco (Christian) Horner. Cuando Red Bull llegó, era un equipo subestimado, sin historia en Fórmula 1 y que empezaba desde cero. Estoy sorprendido por su éxito”, sentenció el enésimo admirador que le ha salido a Fernando Alonso estos meses.

