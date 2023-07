Bertín Osborne será padre de su sexto hijo a los 69 años con su novia Gabriela

Bertín Osborne y Marlises Gabriela Guillén en una publicidad de la firma 'El Capote'. (instagram.com/elcapote)

Bertín Osborne se ha convertido en el protagonista indiscutible de la actualidad tras conocerse que va a ser padre de nuevo. El presentador y cantante, que el próximo diciembre cumplirá 69 años, espera un hijo con la colombiana Marlises Gabriela Guillén, a quien conoció hace poco más de un año.

Según publica Lecturas en exclusiva, la joven se encuentra en el tercer mes de embarazo y para ella será su primer hijo. Para Osborne, sin embargo, será su sexto vástago pues tuvo cuatro hijos fruto de su primer matrimonio con la fallecida Sandra Domecq -Alejandra, Eugenia, Claudia y Cristian, quien falleció al poco de nacer- y dos de su relación Fabiola Martínez -Kike y Carlos-.

Te puede interesar: Ana Obregón da plantón a Bertín Osborne y elige a Joaquín Sánchez para su reaparición televisiva

¡Bomba! Noticia sorpresa 🔴 ¡Bertín Osborne será padre a los 69 años! Su novia Gabriela Guillén, embarazada. Además, Pilar Eyre desvela lo que nadie ha contado de la boda de Tamara e Íñigo, el drama del hijo de Mar Flores y la semana de Leonor y Sofía. ¡Corre a tu kiosco! pic.twitter.com/rTYfPmGf77 — Lecturas (@Lecturas) July 12, 2023

La citada publicación asegura que Gabriela acudió a un centro médico de la sanidad pública para realizarse las primeras pruebas y que poco después acudió a un centro privado para seguir esta primera etapa de su embarazo.

Bertín y Gabriela se conocieron en abril de 2022 durante una grabación de una campaña publicitaria para la firma El Capote, de la que el madrileño lleva años siendo imagen. Ella, además de ser modelo ocasional, es también fisioterapeuta y empresaria, pues regenta dos centros de estética en Madrid llamados MGG Beauty.

Si bien ella llegó a confirmar su relación a las cámaras de Europa Press, afirmando que su relación está normalizada al responder con un “sí, claro”, al poco pareció echarse atrás. “Soy muy amiga de él. Le quiero mucho. Yo también tengo más amigos especiales”, dijo al poco.

20-11-2019 Bertín Osborne habla de la boda de su hija, Claudia, y José Entrecanales. MADRID, 29 (CHANCE) Bertín Osborne lleva unos meses alejado del foco mediático y es que el presentador, después de ser el principal protagonista en el comienzo del año por su separación con Fabiola Martínez, se ha dedicado en cuerpo y alma a su trabajo y familia. Ahora, un nuevo evento en su vida le llena de ilusión y ese es la boda de su hija, Claudia Osborne con José Entrecanales. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El de Mi casa es la tuya también concedió una extensa entrevista en ¡Hola! en la que desmintió los rumores que aseguraban que había rehecho su vida amorosa con Marlises Gabriela. En ella afirmó que era “una chavala encantadora” y “una niña estupenda, que trabaja como una burra para sacar adelante su vida” a la que veía con frecuencia, sin llegar a tener nada serio. “Nos estamos conociendo y nada más, no hay que darle más vueltas al tema”, afirmaba, asegurando que de ir más allá él mismo lo contaría porque no tiene “nada que esconder”.

“Si después de un año la cosa no ha ido a más, no va a ir a más”, decía rotundo en aquella entrevista, sin saber que unos meses después su relación se iba a poner muy seria. “No te digo que no pase en algún momento de mi vida, porque nunca sabes a quién vas a conocer mañana”, continuaba.

Seguir leyendo: