Pello Bilbao consigue la primera victoria de etapa española en el Tour de Francia desde 2018

Pello Bilbao, primer ganador de etapa español en el Tour desde 2018 (REUTERS/Benoit Tessier)

1.816 días después, el ciclismo español volvió a festejar un triunfo de etapa en el Tour de Francia. Pello Bilbao ha sido el corredor encargado de romper una racha de cinco años sin victorias de los nuestros en la Grande Boucle, al imponerse en la meta de la décima etapa disputada este martes entre Vulcania e Issoire.

En un último kilómetro en el que el ciclista vasco y el alemán Zimmermann se disputaron el primer puesto final, la gloria fue para Bilbao. El del Bahrain se llevó una de las mayores alegrías de su vida en una conclusión de etapa que también pudo haber sonreído a Antonio Pedrero, del Movistar. Sin embargo, quien añadió el hito de imponerse en una jornada de todo un Tour a su palmarés fue el de Guernica y Luno, que sucede a Omar Fraile y logra que su nombre pase a la posteridad en las carreteras francesas.

“Teníamos una motivación especial para ganar, no iba a parar. Y aquí ha llegado. Me costó controlar la situación y al final fue un día a tope. Sólo pensaba en ganar esta etapa, me da igual la general”, ha confesado Bilbao una vez consumada la gesta. Una doblemente “especial” para él, que quiso acordarse, en un día tan señalado como este, para Gino Mader. A su excompañero, fallecido recientemente tras sufrir una caída en el Tour de su Suiza natal, le quiso dedicar el primer puesto: “Quiero darle las gracias por la inspiración”.

“Estábamos en una situación al límite en el inicio. Sabíamos que había que meter a dos corredores, e intentamos todo el rato movernos. Pensar en ir a tope. Jumbo tenía que dejar ir un grupo y cuando lo hizo fue mi oportunidad. Con todos al límite. Empezó a crecer la diferencia y Neilands era el más fuerte, pero gastó mucha energía en su ataque. Colaboramos y a falta de 3 kilómetros sabía que era el más fuerte. Con sangre fría, seguir los ataques y poder moverme. Crucé la línea y saqué todo”, ha contado también Pello Bilbao después de imponerse en Issoire.

Quinto en la general

A sus 33 años y en la que es su cuarta participación en el Tour, Bilbao añade esta victoria de etapa en Francia a las que ya consiguió por partida doble en el Giro de Italia de 2019. Otra gran carrera en la que concluyó quinto en 2022, aunque también sabe lo que es clasificarse entre los mejores en la general de la Grande Boucle: fue noveno en la edición de 2021.

Han tenido que pasar 101 etapas del Tour para que un ciclista español volviese a triunfar en el país vecino. Bilbao es el ciclista nacional con más victorias de etapa en las tres grandes vueltas desde 2019 (tres con las dos del Giro y la del Tour ahora), convirtiéndose en el número 66 capaz de apuntarse una victoria de etapa en Francia.

Desde el nacimiento de la carrera más emblemática del ciclismo, ha habido 130 victorias de etapa con sabor español en el Tour de Francia, resultando España la quinta nacionalidad más triunfadora de la historia de la prueba. Sólo Países Bajos, Italia, Bélgica y Francia, que encabeza la lista, poseen mayor entidad ganadora.

Gracias a su victoria, Pello Bilbao se coloca en quinta posición de la general del Tour 2023, que sigue comandada por Jonas Vingegaard. El vizcaíno queda situado a 4.34 minutos del maillot amarillo y a 1.54 del podio que por ahora completan Tadej Pogacar, segundo, y Jai Hindley, tercero. Además, se queda a 12 segundos de la cuarta posición de Carlos Rodríguez, que también lucha por la tercera plaza.