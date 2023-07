Feijóo admite que la acusación a Pedro Sánchez sobre Pegasus en el cara a cara “a lo mejor no era verdad”

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, entrevistado por Carlos Alsina en Onda Cero este viernes.

Un debate como el ‘cara a cara’ del pasado lunes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hay que reposarlo. La velocidad de las acusaciones y las continuas interrupciones emborronaron los 100 minutos que tenían ambos candidatos para explicar sus medidas y contraponer las del adversario.

Hubo mentiras por ambas partes, pero el ganador en recopilar datos inciertos fue Feijóo. Dijo que Sánchez era el presidente del Gobierno que menos empleo ha creado, pero lo cierto es que creó más que Mariano Rajoy; también sentenció que el precio de la energía cuadriplicaba la media de Europa, lo que tampoco es verdad, ya que se sitúa en torno a la media. “Hoy el juez ha archivado el caso Pegasus por falta de colaboración de usted”, le lanzó a un Sánchez sorprendido por la afirmación. Ese mismo día, el Consejo General del Poder Judicial había emitido un comunicado explicando que se archivaba por la falta de colaboración de Israel, no del Gobierno, como aseguró Feijóo.

“Eso lo había leído en un teletipo hace poco tiempo, a lo mejor no era correcto, pero el teletipo que me mandan dice que fue por falta de colaboración de Sánchez”, ha admitido este viernes el candidato del PP en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero.

Sin embargo, se ha mantenido en su posición con respecto a la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Ha asegurado que el PP votó en el Senado a favor de la revalorización de las pensiones. “Lo voté hace unos meses, en una moción del PSOE votamos que sí, y el PP revalorizó las pensiones por encima del IPC”, ha ratificado Feijóo, que ha vuelto a acusar a los socialistas de congelarlas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “con el voto a favor del diputado Pedro Sánchez”.

El Partido Popular avaló el Pacto de Toledo, que recogía esta medida, pero en diciembre de 2021 votó en contra de la primera pata de la reforma de las pensiones que la materializaba.

Ahora, Feijóo ha asegurado que, si gana las elecciones, su objetivo es reunirse con los sindicatos para llegar a un acuerdo para revalorizar las pensiones, “en el caso de 2024 o 2025, si fuera necesario, se buscará o bien el incremento de las cotizaciones o bien el ajuste a la baja de las pensiones, o bien las dos cosas”, ha precisado Feijóo. Y ha recordado que su partido, “aun introduciendo el factor de sostenibilidad (con el Ejecutivo de Mariano Rajoy), durante los años de gobierno actualizó las pensiones respecto al IPC.

“Yo no voy a vivir del franquismo”

Con respecto a la memoria histórica, ha asegurado que no vivirá del franquismo en los próximos años porque “España no vive de eso” y tampoco tendrá una ley de memoria democrática dictada por Bildu. Ha manifestado que la memoria democrática y el franquismo no forman parte de sus prioridades, “soy respetuoso con las personas que se han muerto en la guerra en los dos bandos, y debería servirnos para no dividir a la sociedad”, ha señalado al respecto.

Sin embargo, ha asegurado que tipificará la exaltación de terroristas de ETA cuando salen de la cárcel e intentará avanzar en las investigaciones sobre la autoría de los 379 asesinatos que se atribuyen a la banda terrorista.

También ha dado un par de pistas sobre quién ocuparía, en un hipotético gobierno del PP, el cargo de Fiscal General del Estado. Ha señalado que ya bajara algún nombre con “prestigio”, que no tiene ningún tipo de vinculación con el PP, ni ha tenido ningún cargo político o designación del partido.

La polémica del voto por correo

Sobre la polémica por sus declaraciones sembrando dudas sobre el proceso de voto por correo, Feijóo ha dicho que “no hay ninguna sospecha” y que la única garantía de que los votos puedan llegar a los ciudadanos “son los carteros”. En cualquier caso, ha llamado “incompetente” a la dirección de Correos, por no estar a la altura de las circunstancias, ni ahora, “ni en toda la legislatura”.

“Si dependiese de mí, este señor (su presidente, Juan Manuel Serrano) estaría cesado desde hace tiempo”, ha asegurado el líder del PP y expresidente de la empresa pública.

🔵Feijóo, sobre Correos: "¿Por qué han tardado tanto en refuerzos? ¿Por qué han improvisado tanto? ¿Por qué pierde 1.000 millones al año?"



Feijóo acusa a la dirección de no gestionar bien la compañía por no planificar la distribución cuando hay un pico de volumen. “Esto no es solo un paquete, es un derecho constitucional”, señala sobre el voto por correo.

