Feijóo asume la posición de ataque y sorprende a Sánchez en un ‘cara a cara’ con mucho ruido y pocas nueces

Aunque el primero en salir al ataque ha sido Pedro Sánchez, que ha reprochado a Feijóo no aceptar los seis ‘cara a cara’ propuestos por su equipo, las tornas han cambiado muy pronto en este trascendental ‘cara a cara’. Feijóo ha esperado en silencio los primeros segundos de intervención de Sánchez para coger carrerilla y tocar todos los palos que pudieran sacar de sus casillas al candidato socialista: se ha burlado de él por decir que la economía va “como una moto”, ha sacado por enésima vez los pactos con Bildu y los partidos independentistas, también ha sacado de la chistera el Falcon, le ha acusado de mentir y de gobernar sin libertad por su coalición con Unidas Podemos.

Con ello, ha conseguido poner nervioso a un Pedro Sánchez que se veía más fuerte en este formato y que trataba de interrumpir y desmentir sin éxito al candidato ‘popular’.

“Yo soy un presidente libre, limpio y autónomo”, ha sentenciado Sánchez ya avanzado el debate. Feijóo lo ha negado argumentando que ni él ni los ciudadanos conocen las relaciones con Marruecos, ni qué fue lo que robó Pegasus del móvil del presidente. Cualquier acusación o afirmación por parte de Sánchez, Feijóo la transformaba en un ataque.

También ha querido desconcertar al presidente remarcándole lo nervioso que parecía en varias ocasiones. “No esté usted tan nervioso”, repetía el candidato popular. Sánchez ha querido negar varias afirmaciones de Feijóo, pero la velocidad de crucero del debate no se lo ponía fácil. Tampoco su contrincante: “Se creen que los datos son una opinión. Los datos son datos”, ha aseverado el líder del PP.

“No me va a enredar usted” o “Este no es el programa de El Hormiguero, déjeme hablar”, han sido algunas de las frases que, con media sonrisa, ha lanzado Feijóo para desdeñar a su rival, quien solo ha tirado de humor para ironizar con el del candidato gallego. Sus afirmaciones resultaban sorprendentes para el presidente del Gobierno, lo que imputaba a su sentido del humor. Su semblante, en cambio, mostraba tensión y seriedad durante la mayor parte del debate. “Ustedes, del PP y de Vox, que hablan del ‘sanchismo’, son lo mismo”, ha censurado el líder del PSOE.

Feijóo ha aprovechado la investidura fallida en Murcia para defenderse. “Yo sé que hoy el PSOE ha votado con Vox en el parlamento de Murcia para que no gobierne el PP, también votó con Vox en Cantabria. Así que, señor Sánchez, usted y Vox también votan muy juntos para que no gobierne el partido que ha ganado”, ha sentenciado. En este punto, el presidente ha dejado la posición defensiva para reprochar todo con lo que ha “tragado” el PP por sus pactos con la extrema derecha: eliminar concejalías de igualdad, o la censura de ‘Orlando’ de Virginia Woolf. “Eso no es un error, es una claudicación ante el machismo”, ha arremetido.

Feijóo ha eludido el tema de la repercusión de sus pactos con Vox, pero ha visto el tono y lo ha subido: “Esos machistas que violaron a las mujeres están en la calle por usted, y hay más de mil machistas violadores que han rebajado sus penas por usted”. Sin embargo, no ha tardado en cambiar de tema.

Le ha ofrecido, una vez más, un pacto para que gobierne la lista más votada, “yo me comprometo a facilitar su investidura”. Y ha colocado el acuerdo encima de la mesa. Sánchez le ha reprochado hacerlo en medio de un debate sobre igualdad. A su vez, le ha preguntado si derogaría la ley de eutanasia, a lo que no ha respondido el dirigente ‘popular’.

También ha habido mucha tensión en el debate sobre pactos. El candidato ‘socialista’ ha reprochado que Feijóo pacte con un partido que, aunque es “constitucional”, no es “constitucionalista” porque en su programa electoral va en contra de 25 artículos de la Constitución, ha argumentado. “Usted ha dicho que el PSOE no es constitucionalista y ha afirmado, categóricamente, que Vox es constitucionalista”.

“Que yo me llamo Alberto Núñez Feijóo”, ha reprochado, molesto, el candidato del PP, que ha remarcado que su partido ha “tenido que pactar” con Vox porque el PSOE “no acepta que gobierne el PP cuando gana”. No ha sido la única vez que Feijóo ha menospreciado a los de Abascal, ya que ha empleado su minuto de oro para pedir el voto para evitar a los “extremos” que no saben ni gestionar ni gobernar, y para “acabar con el bloqueo y los bloques” que amenazan la política española.

