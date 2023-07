Bertín Osborne estalla en directo por la entrevista de Fabiola Martínez en ‘Y ahora, Sonsoles’: “Me parece de coña”

Fabiola Martínez y Sonsoles Ónega, durante la llamada en directo de Bertín Osborne. (Atresmedia)

Bertín Osborne ha dado la cara en directo tras conocerse su próxima paternidad con su última novia, Gabriela. El cantante ha estallado durante la entrevista de su exmujer, Fabiola Martínez, en el programa Y ahora, Sonsoles y no ha dudado en llamar para expresar su enfado con los comentarios que se están haciendo sobre esta noticia.

Después de que Fabiola confesara que se había enterado por él y que se echó a reír al saber que iba a ser padre a los 69 años, Sonsoles Ónega ha tratado de indagar en la actual relación de Bertín con Gaby y en si se planteaban vivir juntos ahora que van a ser padres, preguntas que la expareja del artista ha intentado esquivar con incomodidad.

“Nosotros compartimos muchas cosas de los niños, pero de nuestra vida más íntima no nos estamos dando el parte”, esgrime Fabiola, aunque sí ha apuntado que “las poquísimas veces que ha hecho alguna mención, dice que [Gabriela] es una amiga”.

La llamada de Bertín

La presentadora interrumpía su conversación con Fabiola, que colabora en el espacio, para dar paso a Bertín Osborne al otro lado del teléfono. Con tono serio, el cantante ha expresado su hartazgo: “Llevo todo el día escuchando tonterías, viendo cómo llaman a amigos míos que ni siquiera la conocen a ella y no tienen ni idea de nada. Que ahora le estéis preguntando a Fabiola si voy a vivir con Gaby... ¿pero Fabiola qué sabe? ¡Dejadla en paz!”, ha espetado.

“Me parece de coña. Mi relación con Gabriela ha sido de varios meses cojonudos, es una chavala estupenda y ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones, miles de veces. No es irreponsabilidad, no somos irresponsables ni ella ni yo”, ha continuado Bertín, haciendo referencia a las palabras de su exmujer en las que aseguraba que tanto él como su novia han pecado de irresponsables.

“Si fuera por falta de responsabilidad, yo me habría quitado de en medio. Yo soy responsable del niño y procuraré que tenga una vida agradable, tanto él como su madre”, proseguía el presentador, que afirma que Gaby “es una chica fenomenal”.

Aunque no ha querido aclarar si actualmente sigue con Gaby, Bertín sí ha insistido en que se deje de hablar de ella y en que la noticia de su paternidad no es ningún drama. “Pasó y pasó. Ahora nos responsabilizamos como personas de orden que somos. No es un drama, no hemos atracado un banco”, ha defendido.

Finalmente, Osborne ha revelado que al enterarse del embarazo de su chica le dijo que podía “tenerlo o no tenerlo” y que la apoyaría en cualquiera de las dos opciones. “Ya veremos el futuro y lo que hacemos con nuestras vidas”, ha sentenciado sin aclarar si son o no pareja. Y antes de despedirse, rebajó la tensión con una broma sobre su extensa prole: “No os preocupéis, que en septiembre me ligo las trompas”, zanja.

