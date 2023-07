Alcaraz y Rune, de ser pareja de dobles con 14 años a rivales en Wimbledon: “No sabía hablar”

Alcaraz y Rune durante el partido en las Next gen Finals (ATP).

El relevo generacional del Big Three ya está aquí. Esa es la conclusión a la que se llega una vez se echa un vistazo al cuadro de cuartos de final de Wimbledon. Tan sólo Djokovic hace frente a los tenistas de la Next Generation que ya son asiduos en las rondas finales de los Grand Slams. El duelo entre Alcaraz y Rune por un puesto en semifinales de Wimbledon es fiel reflejo de ello. Dos jugadores a los que además de cualidades dentro de la pista, también les une la partida de nacimiento, ambos llegaron al mundo en 2003, hace veinte años.

Ambos son la cara visible de la nueva generación de tenis mundial. Han demostrado que precocidad y talento pueden ir de la mano. La de esta tarde será la tercera ocasión que se enfrenten en una pista, aunque su historia viene de lejos. Se conocen desde hace más de media década, cuando ninguno levantaba dos palmos del suelo. Desde entonces la progresión de ambos ha sido meteórica.

Especialmente la de Alcaraz, actual número 1 del mundo y campeón del US Open 2022. Rune por el contrario no ha vivido un escalonamiento tan fulgurante –comparado con el murciano–, pero a sus 20 años ya es sexto del mundo y buscará las semifinales en el primer partido de Grand Slam entre ambos.

De jugar juntos en Les Petits As... a Wimbledon

El primer enfrentamiento entre los dos fue en las Next Gen ATP Final -Torneo de jóvenes Maestros- y cayó del lado español. El segundo, sin embargo, se lo llevó el danés después de que Alcaraz tuviera que retirarse por lesión. Esta tarde, reproducirán el tercer capítulo de una rivalidad tan sana como longeva pese a su corta edad. “Recuerdo que teníamos 12 años. La primera vez que lo vi fue en un torneo en Mallorca, en el Tennis Europe Sub 12. En ese torneo jugamos por primera vez juntos, lo recuerdo muy claramente, ese es el primer recuerdo que tengo de Holger. Hemos jugado juntos desde entonces, nos conocemos realmente bien, aunque esta vez no nos hemos enviado ningún mensaje de texto. De verdad que estoy muy emocionado por este partido, imagino que él también lo está”, explicaba este lunes Alcaraz.

𝐎𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲, 𝐓𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐲𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐲 👥



The youngest quarterfinalists of #RolandGarros 2022 @holgerrune2003 and @alcarazcarlos03 played together in double in #LesPetitsAs 2017 🤝 pic.twitter.com/vfkaqVdB5f — Les Petits As - Le Mondial Lacoste (@LesPetitsAs) May 31, 2022

Los genios se entienden con la mirada. Algo similar les ocurrí a Rune y Alcaraz. Desde jóvenes, ambos tuvieron mucha química tenística dentro de la pista, pero una escasa comunicación oral. Los dos coincidieron en Les Petit As, posiblemente el torneo infantil más prestigioso del mundo, donde jugaron como pareja de dobles sin que Alcaraz dominara el inglés como hace actualmente. “Fue muy divertido porque no podía decir casi nada en inglés. Durante todo el partido, tuvimos que hacernos gestos. Eso sí, en la pista nos entendíamos bien”, afirma Rune entre risas. En aquel torneo ganaron con solvencia su enfrentamiento de segunda ronda, pero cayeron en el siguiente partido. Desde entonces, mantienen una sana rivalidad.

“Tengo muchas ganas de jugar ese partido”, reconoce Alcaraz. “Yo también”, responde Rune, tan sólo seis días mayor que Alcaraz. Esta tarde será la primera vez en la Era Open que en una antepenúltima ronda de Wimbledon se enfrentan dos jugadores menores de 21 años. Los dos lucharán por una plaza en semifinales en un partido en el que la tarea de análisis al rival la tienen más que trabajada. “Tiene un gran revés, por eso eligió ese lado cuando jugamos juntos el dobles. No me considero superior y no creo que haya diferencia de nivel entre los dos”, declara Alcaraz. “Me gustaría hacer la dejada que hace con la derecha”, desvela el danés.

Alcaraz y Rune aseguraban de niños que su sueño era ganar Wimbledon, años después, ambos están cerca de conseguirlo, pero sólo uno saldrá vivo del duelo entre viejos amigos.

