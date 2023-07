Pilar Rubio y Sergio Ramos cumplen dos años fuera de España: mudanza inminente, futuro incierto y vacaciones por separado

Pilar Rubio y Sergio Ramos en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

El 7 de julio de 2021 Sergio Ramos conseguía saltar a todos los medios de comunicación tras confirmar el que era el gran rumor del momento: su fichaje por el Paris Saint Germain. Tras abandonar el Real Madrid a comienzos del verano, el sevillano decidía hacer maletas y trasladarse, acompañado de toda su familia, a la capital francesa para emprender una nueva etapa. La expectación era máxima en el mundo del deporte y es que el de Camas iba a compartir terreno con figuras de la talla de Leo Messi, Neymar Jr. o Kylian Mbappé.

Como no podía ser de otra manera, su mujer, Pilar Rubio, le acompañó en esta aventura y se trasladó, con sus cuatro hijos, a París. Pese a que la ciudad del Sena tenía mucho que ofrecerles, el comienzo no fue fácil, tal y como relató la presentadora en una entrevista a La Vanguardia: “Lo más difícil fue encontrar una casa. No es lo mismo irte solo o con tu pareja que con cuatro niños y cuatro perros. Y una vez encontrada, amueblarla: estuve meses cosiendo cortinas y montando muebles… ¡Tenía las manos destrozadas de apretar el destornillador!”. Lo que no se imaginaba Pilar era que dos años después la situación iba a ser muy diferente.

Este viernes se cumplen dos años del anuncio del fichaje de Ramos por el PSG y su futuro es de lo más incierto. A comienzos del mes de junio se desvelaba su salida del club galo, al que dedicó unas bonitas palabras por “hacerle sentir como en casa”. A día de hoy, el andaluz sigue sin equipo y se desconoce cuál será su próximo destino profesional.

Así, una vez que ya está fuera de París, depende ahora del nuevo club al que se marche el defensa. De esta manera, la familia al completo se trasladará a una u otra ciudad. Madrid, de momento, puede ser una buena piedra de toque y es que en la capital de España son dueños de una impresionante finca en la que podrán disfrutar del verano y hacer que estas semanas estivales sean más fáciles para Pilar, cuya agenda laboral está de lo más apretada.

Mientras que su marido se encuentra en un momento de impass, la de Torrejón de Ardoz no para. Además de presentar El Mejor, en Telemadrid, también está trabajando en Make Up Stars, un nuevo formato de RTVE Play dedicado al mundo del maquillaje que también conducirá. A estas dos cadenas hay que sumar su presencia en Antena 3, donde sigue siendo uno de sus rostros estrella. La madrileña no solo sigue formando parte del elenco de colaboradores de El Hormiguero, donde lleva trabajando desde 2014, también continuará en El desafío, el concurso extremo de la cadena privada en la que forma parte del jurado junto a Santiago Segura y Juan del Val.

Pero mientras llega el momento de dedicar buena parte de sus jornadas al trabajo, Pilar Rubio y Sergio Ramos están disfrutando del verano. Eso sí, por separado en lo que se refiere a sus últimos planes. La televisiva ha viajado a la provincia de Lugo junto a sus dos hijos mayores, Sergio y Marco, para asistir al festival Resurrection Fest, dedicado a la música metal, punk y hardcore. Allí ha disfrutado de algunos de sus grupos favoritos, como Pantera o Slipknot, en la mejor compañía posible.

El defensa, por su parte, ha aprovechado estos días para reunirse con sus amigos más íntimos, a quienes hacía tiempo que no veía. “Sin duda... Nadie como vosotros”, escribía en una storie reciente en la que mostraba estar en muy buena compañía.

