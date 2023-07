De Gea, Ramos, Chamberlain, Hazard, Zaha, Firmino... el potente once de jugadores que están sin equipo

Futbolistas que están sin equipo. Imágenes (EFE) Montaje (Infobae España)

El inicio del mes julio siempre viene acompañado de rumores en el plano futbolístico. Si hay una fecha marcada en el calendario de todos los clubes, esa es el 30 de junio, día en el que finalizan los contratos deportivos. Los clubes llevan organizando la temporada que viene desde hace más de un mes, pero es ahora cuando, con demasiados futbolistas interesantes sin equipo, la planificación alcanza su punto álgido.

Varios clubes, dañados económicamente por la pandemia del coronavirus, realizan este tipo de fichajes para no desfasar su gasto y mantener así el equilibrio económico. Equipos como el FC Barcelona con la contratación de Gündogan, y el Atlético de Madrid con el inminente fichaje Söyüncü, son dos de los últimos ejemplos de ello. Entre todos los jugadores que han acabado contrato y llegarían gratis a un nuevo club, se podría formar un once titular muy potente.

Portero de garantías y defensa infranqueable

Bajo palos formaría David de Gea, el capitán del Manchester United hasta el pasado 30 de junio. En Old Trafford ha permanecido las últimas 12 temporadas acumulando porterías imbatidas, un total de 17 este curso, y recibiendo galardones por su rendimiento, hasta en cuatro ocasiones fue elegido jugador del año. Los diablos rojos llegaron a confirmar que el español sería su portero para la próxima campaña, pero de momento sigue sin renovar.

De Gea durante un partido con el Manchester United de esta temporada (AP).

De Gea estaría escoltado en este once ficticio por Skriniar y Ramos como pareja de centrales. Solvencia y veteranía. El eslovaco, sin equipo tras finalizar su vinculación con el Inter de Milán, está cerca de convertirse en el reemplazo del español precisamente. El PSG tendría ya un acuerdo con el zaguero balcánico. Ramos, por su parte, afronta a los 37 su última etapa en el fútbol escuchando los cantos de sirena provenientes de Arabia y Estados Unidos.

El flanco derecho estaría ocupado por un experimentado Juan Cuadrado, que tras ocho temporadas en Turín no ha renovado su vinculación con la Juventus. La zona izquierda la defendería Jordi Alba. El exjugador del Barça, aun sin equipo aunque cerca de fichar por el Inter Miami, completaría la defensa

Centro del campo veloz y de calidad

La medular es posiblemente la zona que más calidad juntaría en este hipotético equipo. Oxlade Chamberlain no seguirá en el Liverpool y, pese a que ha sido relacionado con varios equipos de la Premier, aún no ha tomado una decisión. Las lesiones le han lastrado a lo largo de su carrera, pero a sus 29 años, aún atesora mucho fútbol en sus botas. Junto a él, un viejo conocido del fútbol español en general y Real Madrid en particular: James Rodríguez. El colombiano, con pasado en el Mónaco, Real Madrid, Bayern de Múnich y Everton entre otros, ha ido desapareciendo del primer plano futbolístico hasta estancarse en Grecia, enfilado en las filas del Olympiacos. La falta de continuidad a sus destellos de calidad le impidieron establecerse como uno de los mejores jugadores de Europa.

Di María durante un partido de la Juventus esta temporada (REUTERS).

En las bandas, dos puñales. Di María y Zaha. Ni el argentino ni el marfileño seguirán en Juventus y Crystal Palace respectivamente. Desequilibrantes, veloces y con gran cambio de ritmo, se encuentran en búsqueda de un nuevo equipo donde seguir demostrando su valía. Di María podría cerrar el círculo y regresar al lugar donde empezó su exitosa aventura europea: el Benfica. Mientras que Zaha ha despertado el interés del PSG.

Mítica delantera y un banquillo eficiente

Eden Hazard y Roberto Firmino serían los jugadores más ofensivos del once de futbolistas libres. El belga puso fin a su errática etapa en el Real Madrid que ha durado cuatro años y ha dejado con mal sabor de boca a los aficionados blancos. Llegó a Chamartin con el premio a jugador del año de la premier bajo el brazo, pero, entre lesiones y pasadas de peso, su rendimiento en el Bernabéu no fue ni mucho menos el esperado. Siete goles y diez asistencias en cuatro años es su bagaje como futbolista del Real Madrid. El belga estaría acompañado en ataque de un futbolista que ha formado parte del mejor Liverpool de la historia: Roberto Firmino.

Tras ocho exitosas temporadas en el club inglés, el brasileño busca ahora un último gran contrato antes de su retiro. Además de los once nombres mencionados, la lista de jugadores de calidad sin equipo es interminable. El ficticio banquillo estaría integrado por el meta exsevillista Tomas Vaclik, los defensas De Vrij, Yerry Mina y Kolasinac. En el centro del campo, Kamada, Isco y Lingard esperarían su oportunidad, mientras que en la parcela más ofensiva Asensio, Adama Traoré y Moussa Dembélé serían los recambios. Futbolistas sin equipo y equipos en búsqueda de grandes jugadores por precios reducidos. Por delante, dos meses frenéticos cargados de rumorología y contrataciones.

