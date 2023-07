Mbappé: “Jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un club que divide”

Mbappé durante un partido con el PSG (REUTERS).

Kylian Mbappé no deja de ser noticia. Ni siquiera desde su retiro vacacional, en Camerún. El galo es noticia en la distancia debido a la incertidumbre sobre su futuro, que se ha convertido en una cuestión de estado. Cualquier situación es propicia para hablar sobre ello. La última ha tenido que ver con la designación como mejor jugador francés de la temporada, galardón que entregan France Football y L’Equipe. En su entrevista, Mbappé ha vuelto a jugar al despiste con su futuro.

“¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue 1? Es muy simple, soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual la camiseta que lleve, da igual dónde juegue, da igual el año, nunca me conformo, solo quiero ganar, nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions. Me voy de vacaciones, hago un reset, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen. Jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide, un club que divide. Entonces, por supuesto, atrae chismes, pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo”, explica.

Kylian Mbappe junto a Nasser Al-Khelaifi durante una conferencia de prensa (REUTERS).

Más claro fue a la hora de pronunciarse sobre sus aspiraciones y ambiciones personales. “Siempre estoy insatisfecho, así que nunca estoy impresionado con lo que hago. Ya es una primera clave para entenderme a mí mismo, porque todo lo que hago, me digo a mí mismo que lo puedo volver a hacer y mejor. Tengo este hambre de ganar. No quiero estar en un equipo solo para participar. Por eso a veces la gente piensa que soy arrogante. Tampoco le tengo miedo al fracaso, es parte de la carrera de un futbolista. Pero tengo la profunda convicción de que nací para ganar y quiero mostrárselo a todos”.

Recado al PSG por la Champions

Desde que Catar se hiciera con el club parisino en 2011, el objetivo que siempre han tenido entre ceja y ceja ha sido ganar la Champions, torneo que se les resiste. “No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1. Podría hacerlo mejor según mis críticos. A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una gran pregunta para mí, es para los de arriba”.

Finalizó mostrando su satisfacción por el rendimiento mostrado en cada temporada con el PSG. “Muchas cosas me enorgullecen. Primero, el haber seguido ganando títulos, que es para lo que jugamos. Da igual el título, es lo más difícil, por eso luchan todos los jugadores. Y, por supuesto, estoy encantado de haber mantenido mi nivel personal, con una temporada en torno a los cincuenta goles. Ahí está Haaland. Sé que puedo romper el récord de una temporada de Just Fontaine, que es 53″, sentenció. Aún restan casi dos meses de mercado de fichajes y el tiempo corre en contra del PSG. Mbappé se ha decidido a no renovar más allá de 2024 y este sería el último verano en el que podrían sacar un beneficio económico de su traspaso. La pelota está en el tejado del club parisino.

