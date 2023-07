Al-Khelaïfi, tajante sobre Mbappé: “No podemos dejar que se vaya gratis, debe renovar con el PSG”

Mbappé durante el anuncio de su renovación con el PSG (REUTERS).

Una nueva era comienza en el Paris Saint-Germain. Tras la destitución de Galtier y el anuncio de Luis Enrique como entrenador del equipo parisino, todas los focos vuelven a centrarse en Mbappé, si es que no lo hicieron en algún momento. El futbolista galo tiene que resolver su futuro tras comunicar al club que no renovará su contrato más allá de 2024. El deseo del jugador motivó un órdago del PSG, que no le dejaría marcharse gratis: o amplía su vinculación en estas semanas o se marcha de inmediato.

Te puede interesar: Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG en mitad del ‘caso Mbappé’: “Es un gran proyecto, cuento con todos los jugadores que tienen contrato”

“Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede. Pero debe firmar un nuevo contrato. No podemos permitir que se vaya gratis. Eso es imposible. Como él ha dicho, no está pensando en marcharse gratis. Si alguien le cambia su cabeza, no es nuestra culpa”, dijo Al-Khelaïfi durante la presentación de Luis Enrique como técnico parisino.

Te puede interesar: Mercado de fichajes del 5 de julio, en directo: presentación de Luis Enrique con el PSG y última hora de Mbappé

Delantero y club mantienen un tenso toma y daca sobre su futuro. Las dos posturas están muy definidas. Mbappé no quiere activar la renovación para 2025, por lo que su contrato acabará el 30 de junio de 2024. Con lo cual este es el último verano que el PSG podrá sacar un beneficio económico de su marcha, de lo contrario, se irá el que viene sin dejar ni un euro en las arcas del club francés.

Luis Enrique cuenta con Mbappé para la siguiente temporada

Con toda esta tensa situación se ha encontrado Luis Enrique al aterrizar en París. El exseleccionador de la Roja, que sustituye a Galtier, destituido este mismo miércoles, liderará la nueva era del PSG. “Estoy encantado de ser el entrenador del PSG, con ganas de hablar un nuevo idioma en un país y en una ciudad maravillosa. Desde el primer día que nos reunimos con Luis Campos y el presidente fue todo muy fácil. En menos de cinco minutos ya estábamos hablando de las cosas que se podían hacer”, ha apuntado Luis Enrique en su presentación.

Luis Enrique posa junto a Nasser Al-Khelaifi durante su presentación como técnico del PSG (REUTERS).

El asturiano, pese al tenso estado de las negociaciones, afirma contar con él para la próxima temporada. “Cuando he firmado el contrato aún había cosas abiertas. Todo puede pasar. Es un caso que llevaremos en privado. El proyecto y lo que me ofrecen es algo que está a la altura y al alcance de muy pocos. Creo que casa muy bien con lo que es mi idea de fútbol de ataque, fútbol divertido para el aficionado y que consigue buenos resultados”, destaca un Luis Enrique tendrá varios frentes con los que campear.

Por un lado deberá llevar a cabo el proceso de reconstrucción del club. A la posibles marcha de Mbappé se unen las confirmadas de Sergio Ramos, Messi y el ‘caso’ de Neymar cuyo futuro no está claro. Deberá unir un vestuario fraccionado para tratar de conseguir la Champions, el ansiado objetivo de los parisinos.

Seguir leyendo: