Abel Ruiz, el líder de la sub-21 al que el Barça no quiso para el primer equipo

Abel Ruiz tras ser elegido MVP contra Ucrania (SEFutbol)

España sub-21 está a un paso de volver a hacer historia. En su novena final en el Europeo de la categoría (este sábado contra Inglaterra a las 18:00 horas, La 1 de TVE), la generación del 2000 aspira a la Triple Corona. Este grupo ya fue campeón continental sub-17 y sub-19 y quiere cerrar el círculo de la mejor forma posible, con el sexto título de la selección en la última Eurocopa formativa. Guillamón, Sergio Gómez, Miranda, Antonio Blanco y Víctor Gómez son la guardia pretoriana de Santi Denia en este equipo, aunque el líder de la misma no es otro que Abel Ruiz, el gran referente ofensivo de la Rojita.

A sus 23 años, el delantero valenciano es candidato de pleno derecho para ser el MVP del torneo, al igual que su compañero Sergio Gómez, con el que comparte condición de máximo goleador del evento (tres tantos más dos asistencias en el caso del de Almusafes). El campeonato de sobresaliente que viene realizando quedó evidenciado especialmente en la semifinal contra Ucrania, cuando sentó cátedra tanto dentro como fuera del área, jugando y haciendo jugar, para amarrar la condición de finalista.

Lo que lleva a Ruiz a estar en condiciones de encontrar un nuevo destino futbolístico más sugerente que el portugués a nivel de clubes (milita en el Sporting de Braga desde enero de 2020) es que su rol de ‘9′ no se limita a rematar. Ser capaz también de abrir espacios y descargar, jugar al primer toque, regatear y dar pases al hueco le convierte en una de las mentes privilegiadas de cualquier combinado en el que sea de la partida. Su capacidad de lectura de los encuentros ya le ha llevado incluso a ser apodado “un Benzema a la española” en las páginas de AS. Y, sin embargo, este jugón pasa desapercibido, por ahora, en el balompié español.

Abel Ruiz da un pase contra Ucrania en semifinales (SeFutbol)

El Barça le descartó

Tras unos inicios como futbolista desarrollados en las categorías inferiores del Valencia, Abel Ruiz llegó a la disciplina del FC Barcelona con apenas 12 años. Se convertiría en el primer jugador del 2000 que debutaba como profesional en el club azulgrana, estrenándose con el filial como juvenil en 2017. En el ‘B’ competiría tanto en Segunda División como en la antigua Segunda B, haciendo los méritos suficientes para jugar al menos un partido oficial con el primer equipo.

Serían dos si tenemos en cuenta que también estuvo en la final de la Supercopa de Cataluña de 2018, pero el encuentro que computa tuvo lugar el 12 de mayo de 2019, en Liga y contra el Getafe (2-0). Entonces, Ruiz tuvo la oportunidad de disputar 25 minutos en el Camp Nou: había ganado la Champions juvenil con el Barça en la 17-18.

Sin embargo, tras nueve goles en 68 partidos con los mayores en la disciplina culé, no se le hizo sitio en la máxima categoría: sus logros tanto en la cantera como con España (hay que añadir los Juegos Mediterráneos a su historial en selecciones) no impidieron que se le dejase salir rumbo a Portugal nada más arrancar 2020. La cesión con obligación de compra al Braga le llevó a haber disputado, hasta la fecha, cuatro temporadas allí. Muy destacables, aunque no se hayan hecho notar más allá de las fronteras lusas: 30 goles y 16 asistencias en 141 partidos, convirtiéndose en el máximo realizador de la Copa (siete dianas) que su equipo conquistó en 2021.

Tras una pasada temporada más que positiva (12 goles, incluido uno en la Europa League, y siete asistencias en 51 partidos), este Europeo sub-21 ha revalorizado aún en mayor medida a Ruiz. No sería descabellado verle pronto en LaLiga u otra competición con más caché que la portuguesa: aunque tiene contrato con el Braga hasta 2025, su valor de mercado, apenas unos 10 millones de euros según Transfermarkt, no puede invitar más a ficharle.

Abel Ruiz celebra un gol con el Braga (REUTERS/Miguel Vidal)

Con dos partidos a sus espaldas como internacional absoluto (debutó el 8 de junio de 2021) y un último servicio formativo tan brillante como el presente (también ha sido capaz de marcar el gol más rápido de la historia de las Eurocopas sub-21), con Abel Ruiz hay futuro. De hecho, ya hay quienes creen que Xavi debería plantearse repescarle para un Barça que le terminó vendiendo y que, quién sabe, quizá se arrepienta de haber dejado escapar a uno de los ‘piratas’ con más hechuras.

