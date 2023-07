La bronca de Alonso por radio a Aston Martin ante el caos con las paradas en boxes durante el GP de Austria: “No me avises tan tarde, colega”

Fernando Alonso durante su paso por el pit lane en el GP de Austria (REUTERS).

El GP de Austria parece no tener fin. Aún colea y dará que hablar. El fin de semana en el Red Bull Ring estuvo marcado por los excesos del límite de pista y las sanciones posteriores a la carrera. Sainz perdió dos posiciones en beneficio de un Fernando Alonso que ganó una y subió hasta el quinto puesto. El asturiano minimizó daños y logró un buen botín de puntos teniendo en cuenta el difícil fin de semana que atravesó Aston Martin, fuera de ritmo a lo largo de todo el gran premio.

Lo evidenciaron desde el primer momento. En la sesión clasificatoria para la carrera del domingo no logró pasar del séptimo puesto que le condicionó la estrategia para la disputa del gran premio. Fernando tenía que hacer algo diferente al resto de sus rivales para poder acercarse. Por ello, con el fin de estirar su primera parada por boxes, montó los neumáticos duros desde el inicio. Sin embargo, el virtual safety car que provocó Hülkneberg, lo cambió todo y provocó el enfado de Alonso con su ingeniero.

La salida del virtual safety llegar llegó algo temprano para la estrategia de Fernando, sin embargo, loa ganancia de ocho segundos tentaba a pasar por boxes y cambiar neumáticos. Una decisión difícil de tomar y que Aston Martin debía hacerlo en cuestión de segundos. La tensión y nervios del garaje, se trasladó al monoplaza de Alonso. El ingeniero del asturiano le dijo por radio que se mantuviera fuera de pista. “¿Seguro?”, preguntaba Alonso cuestionando si la iniciativa era la acertada.

Alonso durante el GP de Austria (REUTERS).

Ante el silencio desde el muro, Fernando acató la decisión e ignoró el callejón de boxes. No obstante, poco después se produjo la confusión. Le mandaron entrar a realizar el cambio de neumáticos e inmediatamente cancelaron la orden, para cuando el segundo mensaje llegó a oídos de Fernando, ya era demasiado tarde. Estaba enfilando el pit lane. “Mantene fuera. ¿Has entrado? Vale, no importa” le decía su ingeniero.

El lío en el segundo cambio de neumáticos

En el segundo cambio de neumáticos, también hubo lío. “Box para poner gomas medias”, le comunicaban a Fernando desde el muro. Pero cuando llegó el aviso, Alonso ya se había pasado la entrada al pit lane. “En la siguiente vuelta entro. No me puedes avisar tan tarde, colega”, le recriminó el asturiano a su ingeniero. Más tarde, ya con el gran premio finalizado, Fernando apuntó la comunicación como un punto a mejorar. “Creo que tal vez necesitamos una comunicación un poco más clara para las paradas en boxes, pero creo que no fue determinante en el resultado de la carrera”, explicó.

Finalmente, sanción a Carlos Sainz mediante, Alonso finalizó en un sufrido quitno puesto que minimizó los daños causados por el bajo ritmo del AMR 23. Aston Martin y el asturiano ya miran a Silverstone, la carrera de casa para la escudería británica.

