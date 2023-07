Belén Esteban desvela a quién no piensa votar en las elecciones generales

Belén Esteban, en 'Superlativas'. (YouTube)

Belén Esteban ha hablado sobre su voto en las elecciones generales del próximo 23-J y, aunque confiesa que sigue indecisa con qué papeleta introducirá en su sobre, no ha dudado en desvelar a qué partidos no piensa votar para elegir al próximo presidente del Gobierno de España.

La excolaboradora de Sálvame ha acudido a Superlativas, el podcast presentado por su excompañera Carlota Corredera, y se ha sincerado sobre su opinión al respecto de las distintas opciones políticas que formarán parte de estos comicios.

Pese a lo que muchos seguidores de la ‘princesa del pueblo’ podrían esperar, Belén ha confesado que se plantea cambiar el sentido de su voto en estas elecciones por un motivo de peso. “Estoy un poco indecisa porque a mí no me gusta que se junten varios partidos”, comenta.

“A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser”, añade el rostro de Telecinco, que aunque no ha querido mencionar a ningún partido específico, sí advierte de que con sus palabras va a saber “toda España” a qué formación se refiere.

.@BelenEstebanM: "Tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos. Lo que no voy a hacer es meter a un partido político, a medias con otro, y en vez de ir para adelante ir para atrás" #SuperlatIvas pic.twitter.com/AHGNppVvu5 — Superlativas (@Superlativass) July 5, 2023

Belén, que es votante confesa del Partido Popular, afirma que se está planteando no apoyar a la derecha debido al retroceso social que podría suponer un Gobierno de pacto con la extrema derecha. “Yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos. Y yo lo que no voy a hacer es meter a un partido político a medias con otro que puedan gobernar y en vez de ir para adelante, ir para atrás”, ha sentenciado.

Tras su sorprendente confesión, Carlota Corredera ha bromeado con que “ahora mismo estarán todos los asesores de todos los partidos políticos temblando porque dirán ‘a ver a quién va a votar Belén Esteban’”.

Belén Esteban retira su voto a Ayuso

Esta es la primera vez que Belén Esteban se pronuncia públicamente sobre política tras la cancelación de Sálvame, una decisión empresarial que la colaboradora vinculó en su círculo privado a una maniobra de la derecha política.

Según desveló El País, el día de la emisión del último programa la colaboradora comentó en los pasillos de Telecinco que “todo esto es una maniobra política para que la derecha gobierne”, motivo por el cual se negaría a volver a dar su apoyo al Partido Popular, al menos en Madrid. “No pienso volver a votar a Ayuso, lo tengo claro”, asegura el citado medio que se le escuchó decir.

