Osasuna se queda fuera de la Conference League: la UEFA expulsa a los navarros, que recurrirán al TAS

Osasuna celebra su clasificación para una Conference League en la que finalmente no estará (EFE/Jesús Diges)

El Comité de Apelación de la UEFA ha decidido dejar a Osasuna fuera de la Conference League 2023-2024, según informa el club navarro en su página web, que anuncia que recurrirá al TAS por entender que se trata de “un grave atropello a sus derechos”. Según precisa Osasuna, los miembros del Comité de Apelación de la UEFA “no han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por la entidad el pasado viernes y han reafirmado el dictamen inicial de los inspectores del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA”.

Los motivos por los que el Comité de Apelación ha decidido excluir a Osasuna serán trasladados a la entidad en los próximos días, pero ya este martes Osasuna subraya que “no comparte en absoluto el criterio de la UEFA ni la instrucción del caso llevada a cabo y lamenta el mensaje erróneo que UEFA envía al mundo del fútbol castigando a quien denuncia la corrupción y la persigue judicialmente”. Y concluye que “el Club Atlético Osasuna continuará desplegando todos los instrumentos legales a su alcance para plantar cara a la UEFA y poner fin a lo que considera un grave atropello a sus derechos”.

Horas antes de conocerse la decisión, el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, se ha mostrado contundente sobre la propuesta de sanción de la UEFA que excluye a su equipo de participar en la Conference League, y ha afirmado que no cree “en nada”, que le da igual “lo que me digan, el término justicia aquí no sé cuál es”.

Once inicial de Osasuna en su último partido liguero (REUTERS/Violeta Santos Moura)

“Te dan ganas de dejarlo todo, el fútbol, directamente. Me entran dudas de todo. Al final somos un ejemplo para todos. Aquí hay gente que apostó su patrimonio para que este club superviviera. Te autodenuncias ante la policía y al final te castiga a ti, es un doble castigo, un poco surrealista”, indicó Vázquez en tono serio durante la presentación de José Arnaiz como nuevo jugador sobre el tema que envuelve al cuadro navarro.

“Nos están haciendo muchísimo daño”

Sobre dicha propuesta e idea de sanción de la UEFA de excluir al equipo de la próxima Conference League, Vázquez destacó el daño “a nivel de imagen” que están sufriendo: “Es incalculable. La credibilidad se tarda mucho tiempo en tenerla, se pierde fácil. Nos están haciendo muchísimo daño, pero mucho”. “Es una gestión anterior, vienen los nuevos gestores y somos un ejemplo para la mayoría del fútbol español. Nos ponen de ejemplo en Inglaterra, Estados Unidos, vamos a dar ponencias del modelo Osasuna y, de repente, después de conseguir lo máximo, te lo quitan”, aseveró con contundencia.

“Pensaba que era una broma, una noticia falsa. Nos lo hemos ganado en el campo, no creo que haya ningún tipo de dudas. Somos un ejemplo de gestión y no sé ni lo que va a pasar, pero estoy totalmente desapegado de cualquier decisión”, finalizó con cierta resignación antes de que la UEFA hiciese oficial su decisión.

Al ser preguntado por la actualidad veraniega, dijo que la situación para Osasuna se encuentra en ‘stand-by’, en “un mercado al que nosotros no podemos acudir por los traspasos que está habiendo y habrá”. “Es cierto que había que sembrar y algún futbolista que teníamos bastante sembrado, ante la imposibilidad de jugar Europa y otros equipos poder dárselo, pues se aleja más esa posibilidad”, respondió al ser preguntado sobre los inconvenientes en materia de fichajes por lo ocurrido con la Conference League.

La postura del club siempre ha sido la de remitirse a la cláusula de rescisión cuando algún club preguntaba por uno de sus jugadores, algo que corroboró Braulio Vázquez, siendo consciente de que luego se encuentra “la voluntad del propio futbolista”. “No solo que puedan pagar la cláusula, sino que a un jugador nuestro le tripliquen el salario. Cada uno es libre de elegir su futuro, podemos ser mucho más fuertes que antes, pero no sé hasta qué punto un futbolista puede decir que ha cumplido un ciclo o que no puede rechazar esa oferta. Habría que escucharlo”, reflexionó.

Aficionados de Osasuna tras perder la final de Copa (REUTERS/Vincent West)

“Igual tenemos que vender, no lo sé, pero a día de hoy no tenemos ninguna oferta para podérnoslo plantear”, continuó tras hablar sobre el potencial económico de otros clubes que le complica el diseño del equipo. Del “complicado” momento por decidir continuar en Osasuna o aceptar su marcha al Sevilla, el gallego afirmó que fue una “difícil” situación vivida hace unos días: “Que te venga un club tan grande es complicado, que yo me deje llevar por el tema emocional también es complicado, que puedan pensar que es falta de ambición, pero luego también estaba la lealtad que tengo hacia Osasuna”.

“Noté una presión desmedida para tomar la decisión. Mucha gente de fútbol no entiende determinada decisión, pero jugar la Copa o ir a Europa con Osasuna es mucha ambición”, comentó sobre el porqué de seguir como rojillo. Vázquez dio las gracias sobre el interés de los hispalenses en su contratación: “Quizás no era el momento ni personal ni emocionalmente. Estoy superagradecido, me parece un club enorme, con una ciudad increíble”.

“El mercado a día de hoy está muy parado. Es cierto que está habiendo transacciones, pero es cierto que Osasuna está preguntando por un futbolista que, a día de hoy, no tenemos ninguna posibilidad de fichar”, analizó el encargado de la planificación deportiva.

Una información de EFE

