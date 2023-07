Yolanda Díaz: “Estoy segura de que Calviño celebrará la herencia pública universal como ha hecho con otras muchas medidas”

💬 "Los españoles me conocen: he sido Ministra de Trabajo y Vicepresidenta.



No he parado de trabajar por ellos: subiendo el SMI, derogando el despido por enfermedad, diseñando los ERTEs en la pandemia... Esto quiere la gente".@Yolanda_Diaz_ en @informativost5 #YolandaDiazT5 pic.twitter.com/6ZkmtdxcF0