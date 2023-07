Todos contra Feijóo: la carrera hacia el 23-J pone al líder del PP en el ojo del huracán

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto con militantes en Salamanca. (Manuel Laya / EUROPA PRESS)

Alberto Núñez Feijóo se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la precampaña. El líder del Partido Popular lleva varias semanas en boca de todos: PSOE, Sumar y hasta Vox. Ningún candidato rechaza la oportunidad de opinar sobre el político del momento. En los últimos días, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han endurecido su discurso contra el número uno del PP. Santiago Abascal, por su parte, no ha dudado en echar más leña al fuego para reivindicar su lugar en el tablero político. Mientras tanto, Feijóo insiste en “gobernar en solitario” y trata de reforzar su imagen pública con un vídeo autobiográfico que transporta al votante hasta su “humilde” niñez.

Pedro Sánchez no ha escondido su malestar con la actitud del jefe de la oposición, que se ha negado a participar en los debates electorales propuestos por RTVE, Mediaset y Prisa. “Son todo excusas. No quiere debatir porque no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha”, dijo el socialista durante un acto del partido. El líder del PSOE también ha criticado a Feijóo por negar la violencia machista y comprar el discurso de Vox, lo que supone un “retroceso de derechos para las mujeres y el colectivo LGTBI”. Los últimos movimientos en Extremadura no han jugado a su favor.

La semana pasada, Yolanda Díaz aseguraba en una entrevista con el diario Público que Feijóo era “un gran incompetente”. La líder de Sumar ha sido de las más duras con el candidato popular, al que conoce desde sus orígenes en la política gallega. Este jueves, Feijóo calificaba de “sustancialmente positiva” la reforma laboral de la ministra de Trabajo, pese a que salió adelante sin el apoyo de su grupo. No es la única incongruencia del jefe de la oposición, que también ha reivindicado el Orgullo en su perfil de Twitter después de presentar un recurso contra la ley trans y LGTBI.

El presidente del PP tampoco ha salido airoso de sus múltiples meteduras de pata, unos errores que los adversarios exprimen todo lo que pueden para dejarlo en evidencia. Por si no fuera suficiente con Sánchez y Díaz, Feijóo parece haber encontrado un nuevo enemigo: Santiago Abascal. El líder de los populares se ha intentado desvincular de Vox tras los últimos pactos de gobierno en la Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares. Un distanciamiento que, para la ultraderecha, no es plato de buen gusto. Abascal ha pedido “claridad” y le recuerda a Feijóo que “están condenados” a entenderse.

Un gobierno sin Vox

Este domingo, el candidato del Partido Popular ha reivindicado la importancia de aglutinar todos los votos conservadores en torno a las siglas de su formación. De esta manera, persigue su objetivo de “gobernar en solitario” y se intenta alejar de Vox, cuyas líneas programáticas han generado polémica. Las críticas no parecen importarle demasiado y se limita a decir que, en cuanto llegue al poder, va a “derogar el sanchismo”.

Feijóo se ha negado a compartir plató con la extrema derecha en las principales televisiones, una decisión que Abascal ha tachado de “cordón sanitario”. En un hipotético debate a cuatro, que cada vez parece más lejano, las voces de PSOE, Sumar y Vox se podrían unir contra un mismo adversario: Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo prueba suerte con su lado más personal

En los últimos días, el candidato popular ha intentado probar suerte con la exhibición de su lado más personal. Durante su entrevista en El Hormiguero, habló con Pablo Motos de su faceta como padre y le entregó un dibujo que había pintado su hijo pequeño. Este domingo, ha dado un paso más allá al publicar en las redes del partido un vídeo autobiográfico que repasa su infancia y juventud.

Me han pedido que os cuente de dónde vengo y qué me ha traído hasta aquí.



Aquí tenéis un avance y, aquí, el vídeo completo👇https://t.co/nOmaIBq8Zp pic.twitter.com/lZkSZOdp8b — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 2, 2023

En el spot, Feijóo se presenta como un “servidor público” y viaja con cierta nostalgia hasta su niñez en el rural gallego. El PP, con unas encuestas cada vez más ajustadas, tiene un objetivo claro: reforzar la imagen pública de su candidato ante el inminente arranque de la campaña.

