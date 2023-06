Feijóo en ‘El Hormiguero’: María Guardiola reaccionó de “forma inadecuada” con Vox por “rabia contenida”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Pablo Motos en la entrevista en El Hormiguero (Foto: Tarek)

Feijóo ha entrado en el plató de El Hormiguero con camisa blanca y americana marrón y tras los gritos de “presidente” por parte del público. Allí ha respondido a una de las cuestiones más polémicas para su partido: la relación de la Dirección Nacional con María Guardiola. En una entrevista mucho más distendida que la de Pedro Sánchez, Feijóo ha asegurado que conoce y quiere a la candidata del PP al gobierno de Extremadura y la seguirá apoyando, pero ha señalado que reaccionó de forma “inadecuada” rechazando que Vox entre en el gobierno extremeño por negar la violencia machista por “rabia contenida” e “indignación”.

Según Feijóo, Guardiola ya había alcanzado un acuerdo con Vox, que apoyaría su investidura a cambio de la Presidencia de la Cámara, una secretaría y un senador a propuesta de su grupo. Cuando llegaron los negociadores nacionales, en alusión a Jorge Buxadé, se rompe el acuerdo, por lo que, bajo el criterio del presidente del PP, Guardiola reacciona “de forma inadecuada” por la “indignación” y la “rabia contenida”.

Así ha respondido Feijóo al presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, que también le ha preguntado por la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, una diputada de Vox ultracatólica y antiabortista. En ese momento, Feijóo ha interrumpido al entrevistador preguntándole si no se refería Baleares, donde la presidencia la ostenta Gabriel Le Senne, negacionista y xenófobo, y también de la extrema derecha.

A los segundos se ha dado cuenta de su propio error, y ha asegurado que no estaba de acuerdo con la ideología de Massó, pero que no era miembro del gobierno, sino de la Mesa de la Cámara. En cualquier caso, ha espetado que la nueva presidenta del Parlament “debería replanteárselo” porque “no es obligatorio abortar en ningún país” como para ser antiabortista, entre otras cuestiones que también ha criticado.

“No estamos de acuerdo y discrepamos profundamente”, ha zanjado Feijóo mientras en la madrileña plaza de Pedro Zerolo se celebra el Orgullo LGTBI. Tras afirmar que los derechos LGTBI “son sagrados”, ha asegurado que, si llega al gobierno, modificará la ley Trans y de derechos LGTBI “porque no respeta el sexo biológico y lo vulgariza”, también se ha mostrado en contra de que un menor de edad pueda cambiar de sexo sin un dictamen y un seguimiento médico, un periodo de reflexión y el consentimiento de sus padres.

El aborto y la eutanasia

Después de fijar una serie de líneas rojas a Vox: sanidad pública y gratuita, educación de calidad y para todas las personas con independencia de la renta, y no negociar la violencia machista ni el estado autonómico, el presidente del PP ha hablado de dos posiciones incómodas para su partido: el aborto y la eutanasia.

Feijóo ha dicho que si una menor quiere tener un hijo y sus padres no la dejan, “predomina el criterio de la menor y tiene un hijo”, pero cuando quiere interrumpir el embarazo y sus padres no la dejan “hay un conflicto”. Ha asegurado que en ese caso es un juzgado de familia quien lo tiene que resolver en 48 horas, por lo que para el líder del PP la menor no debería tener derecho a decidir.

“Cuando la chica no está preparada para tener un hijo, los padres la acompañarán en un momento muy doloroso en una decisión en la que respetarán la de la niña y, en el caso de que no, el juez tiene formación, información y experiencia y un juzgado de familia dictará la resolución”, ha detallado.

No ha sido tan claro con la eutanasia. En este punto, ha señalado que no es un tema en la que los políticos deberían meterse, y ha trasladado la cuestión a los comités de bioética y a los profesionales. Ha abogado por pedirles dictámenes con los que reunirse y tomar decisiones a partir de los mismos.

El proyecto de gobierno de Feijóo: Vicepresidencia y reducción de al menos 6 ministerios

El candidato del PP ha comentado que, si llega al gobierno, será el primer presidente “nacido en la España rural”, y ha asegurado que reducirá la estructura del gobierno en al menos 6 ministerios, de los 22 que tiene el de Pedro Sánchez. Sobre el líder socialista y el sanchismo, ha aprovechado una confusión que tuvo en la entrevista que le hizo Motos el día anterior, y ha asegurado que es, como dijo él, “maldad, mentira y manipulación”. En cualquier caso, ha aceptado el debate a 7 que ha propuesto RTVE si Sánchez asiste al mismo.

No ha adelantado si pretende pactar con Vox tras el 23J si así lo necesitase para formar gobierno, pero sí ha dicho que, si sale investido, nombrará a una mujer como vicepresidenta y a un ministro de Economía, ambos ya con nombre: “Son muy buenos, pero no lo voy a decir (…) no lo sabe ni el cuello de mi camisa”, ha lanzado. También ha avanzado que el ministerio de Universidades y el de Educación estarán juntos, no habrá uno de Consumo, y el de Igualdad formará parte de Presidencia, como ya hizo en la Xunta de Galicia.

