Los tres errores de Feijóo con las leyes en ‘El Hormiguero’: así falló hablando de la ley trans, el aborto y la eutanasia

El candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y el presentador Pablo Motos durante la entrevista celebrada este miércoles en el programa de televisión "El Hormiguero" (EFE/Atresmedia)

Este miércoles le ha tocado el turno a Alberto Núñez Feijóo. El candidato popular visitó El Hormiguero, donde pudo hablar de temas muy variados, pero hubo tres en especial en los que el líder popular se embarró. Las políticas de Igualdad fueron uno de los errores, ya que aseguró que dependerán de él mismo. Una declaraciones que hizo instantes después de explicar que uniría dicho ministerio al de Sanidad o Políticas Sociales. A ello se suma también la ley trans, la ley del aborto o la de eutanasia, tres normativas que pusieron en un “aprieto” a Feijóo, debido a que mostró dudas respecto a su funcionamiento.

El programa, como es habitual, comenzó con la parte de la entrevista, donde el presentador fue tocando diversos temas, desde los inicios del líder del PP, al significado de “sanchismo” o las elecciones del 23-J. Además, Pablo Motos no dudó en sacar a relucir los acuerdos del Partido Popular con Vox y, en concreto, el de la Comunidad Valenciana. En este sentido, Feijóo negó que se rechace la violencia machista y destacó: “Si en ese documento se dijese que la violencia machista no existe me parecería inadmisible. No se toca la violencia machista y se hace hincapié en la violencia doméstica”. En este punto, recordó que fueron ellos quienes vetaron a Carlos Flores, candidato de Vox en la Comunidad valenciana, cuando se enteraron que había sido condenado por violencia machista.

Pablo Motos también aprovechó la cita para preguntarle por las tres leyes que Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que pretende derogar si consigue llegar a La Moncloa. En lo primero en lo que incidió el candidato del PP es en que no negociará con Vox la violencia machista y afirmó que seguirá “respondiendo sin ninguna duda a todos los derechos esos colectivos”, en referencia al LGTBI. Aunque lo que sí criticó es la ley trans, debido a que, según aseguró, “un adolescente puede adoptar unilateralmente la decisión de cambiar de sexo, que es una cirugía irreversible”. El problema es que esas declaraciones no se corresponden con lo que establece la normativa, la cual solo permite cambiar el nombre y el sexo en el registro con la posibilidad de volver al original.

Tras ello llegó el turno a la ley del aborto, momento en que Feijóo cargó con que esta permitiera a jóvenes de 16 y 17 años abortar sin el permiso paterno. Además, dijo que cuando una menor quiere tener un hijo y los padres no la dejan predomina el criterio de la mejor, pero cuando la menor quiere interrumpir el embarazo y los padres no la dejan se plantea “un conflicto”. Según Feijóo, ahí debe ser un Juzgado de Familia, quien en 48 horas, tras haber escuchado a las dos partes, tome una decisión. Para después añadir que hay personas en su partido que consideran que la menor es la que debe decidir.

Otra de las normativas del Gobierno actual sobre la que se pronunció fue la ley de eutanasia. Respecto a esta medida alegó que la eutanasia de una persona a la que los médicos consideran que no está en una situación irreversible “creo que no es un tema en el que los políticos no debemos meter”. En su lugar, apostó por hablar con los comités de bioética de España, con los profesionales, pedirles dictámenes y con ellos encima de la mesa, “reunirse sin apriorismo y tomar decisiones”. Y es que, el líder de los populares consideró que “a lo mejor esa persona toma esta decisión hoy, pero a los mejor en otras condiciones dentro de una semana toma otra decisión”.

Sin embargo, la ley ya prevé esta esta situación y obliga al paciente a presentar dos peticiones por escrito y separadas por un periodo de 15 días. Tras ello, los documentos son analizados por médicos, quienes deben pronunciarse al respecto. En caso de que rechacen la eutanasia, el paciente puede recurrir a una Comisión de Garantía y Evaluación.

