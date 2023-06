Alfonso Guerra alude a la forma de vestir de Yolanda Díaz y Sumar le responde: “España es mejor que su machismo y clasismo”

Alfonso Guerra y Yolanda Díaz en recientes apariciones públicas. (Europa Press)

El llamado ‘socialismo clásico’ o ‘histórico’ suele servir de ariete contra Pedro Sánchez para quien no lo ve ya fuera de foco y época. Uno de sus más ilustres miembros es el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, que ha optado en esta ocasión por dispararse en el pie criticando a la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no por su gestión, no por su discurso, no por su programa electoral, sino señalando su indumentaria.

Fue en un acto en el que Guerra estaba entre amigos, en confianza. En esa confianza, el veterano socialista se refirió a Díaz como “nuestro (Jean-Luc) Melénchon vestido por Christian Dior”. En el mismo evento, habló también del número dos de la gallega en la lista por Madrid a las elecciones generales, el hasta hace apenas unos días embajador de España ante la ONU Agustín Santos Maraver, al que Guerra aludió como “troskista”.

Te puede interesar: La reforma pendiente que Yolanda Díaz traslada a Sumar: abrir los consejos de administración a los trabajadores

El exvicepresidente no parece augurar un gran resultado de Sumar el 23-J, o es lo que se deduce de la frase “tendremos un pequeño grupo parlamentario a las órdenes de (Vladimir) Putin”. En efecto, para Guerra, el partido de Díaz, que reúne a muy distintas fuerzas a la izquierda del PSOE, está del lado del invasor en la guerra que se libra en Ucrania. Lo dijo este miércoles en la presentación del libro Aquel PSOE. Los sueños de una generación, del también exvicepresidente socialista Virgilio Zapatero.

“Impropio de quien se considera socialista”

Este jueves, Sumar respondió. Su portavoz de campaña, Ernest Urtasun, tomó la palabra para censurar a quien fue mano derecha de Felipe González: “Es impropio de una persona que se considera socialista utilizar la manera de vestir de una mujer como Yolanda Díaz para criticarla. Desde Sumar seguimos con nuestra campaña en positivo: reducir la jornada laboral, proteger el poder adquisitivo y más empleo verde”.

También habló la cabeza de lista de Sumar por Barcelona, Aina Vidal, dirigente de En Comú Podem: “España es mucho mejor que el machismo y el clasismo de hombres como Alfonso Guerra (...) La sociedad avanza mientras algunas personas se niegan a hacerlo”.

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, criticó las alianzas del PSOE durante la legislatura, en especial con EH Bildu, en la presentación del libro del también exvicepresidente Virgilio Zapatero 'Aquel PSOE. Los sueños de una generación'.

Guerra también, o sobre todo, aprovechó la presentación del libro de Zapatero -Virgilio, no José Luis Rodríguez- para criticar las alianzas del PSOE durante la legislatura que ya expira, en especial los acuerdos con EH Bildu. Lo hizo agarrándose a las polémicas declaraciones, por las que se disculpó, del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sobre la coalición liderada por Arnaldo Otegi. Sostuvo que Bildu “ha hecho más por los españoles y por España que todos los patrioteros de pulsera juntos”.

“Hemos sabido estos días a través de la autoridad competente -ironizó Guerra-, como debe ser, que los que salvaron miles de vidas durante la pandemia no fueron los sanitarios, sino lo que poco antes habían despojado del pasamontañas”. Guerra se encontraba en la Fundación Giner de los Ríos ante por la exministra portavoz Rosa Conde; el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato; el exsecretario general del PSE Nicolás Redondo y varios exministros, como José Luis Corcuera, Carlos Solchaga y José Barrionuevo, además del propio González.

Seguir leyendo: