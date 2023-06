Los 3 mejores momentos de Yolanda Díaz en la entrevista: el “pibón” de Sánchez, Feijóo y las sumas o su parecido con Vinicius

Yolanda Díaz, este jueves en 'El Intermedio'.

Si algo caracteriza y define a El Intermedio es por ser un programa divertido y eso es precisamente lo que trató de hacer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su entrevista. La líder de Sumar no dudó en bromear sobre los problemas del candidato del Partido Popular con las sumas y las multiplicaciones y en general con los datos. También dio su opinión sobre Pedro Sánchez e incluso Wyoming la comparó con el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior. Hasta dedicó unas palabras a Alberto Casero, el polítito del PP que se confundió al votar la reforma la laboral y favoreció que saliera adelante.

Yolanda Díaz empezó la entrevista poniendo las expectativas altas respecto a lo que se iba a producir en la cita, ya que su primera broma fue contra el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijoo. La ministra no dudó en sacar a colación los problemas de éste a la primera ocasión que se le presentó, que precisamente fue a los pocos segundos de que comenzara la entrevista. “No sabe contar, tiene un problema con los números y los datos todo el tiempo”, aseguró. Y es que, el líder de los populares se confundió al prometir un ritmo de creación de empleo menor de actual y lanzar un objetivo más pesimista que el del Gobierno. Además, la ministra también sacó a relucir que Feijóo no conocía el precio actual de las naranjas en el mercado.

🎶 "A tu lado gobierno seguroooo,

aunque nadie da un durooo", la canción que 'Sánchez' (@raulperez_76) le ha compuesto a @Yolanda_Diaz_ para estrechar lazos #elintermedio pic.twitter.com/u266D8fmOl — El Intermedio (@El_Intermedio) June 29, 2023

Y es que, la política de Sumar tenía repertorio para todos, ya que también bromeó con las vacaciones del presentador, momento en que alegó: “No todo el mundo se va de vacaciones como tú Wyoming”. Aunque parece ser que se arrepintió de la broma, ya que acto seguido dijo un “perdón”, para después volver a la carga: “Si te vas de vacaciones pide el voto por correo. Hay que votar”.

Otro de los momentos destacados fue cuando el presentador comparó a Yolanda Díaz con el delantero del Real Madrid, Vinicius, después de que ésta llevara a cabo todo un regate ante la pregunta de los vetos a Irene Montero para las listas de Sumar de las elecciones del 23-J para evitar contestar. En ese momento, entre bromas Wyoming dijo: “Florentino no te preocupes si Vinicius dice que se quiere ir de España por cómo le tratan, aquí tienes una sustituta”. Pero lo cierto, es que, una vez más, la política consiguió sortear la pregunta.

💬 “¿Qué hubiese pasado si la reforma laboral no se hubiese aprobado?



Hoy ya nadie la discute porque mejora la vida de la gente.”



🎥 @Yolanda_Diaz_ en @El_Intermedio de @laSextaTV pic.twitter.com/ppXggOUyg1 — Sumar (@sumar) June 29, 2023

Pedro Sánchez “es un pibón”

Tras la entrevista llegaron las preguntas del público y en una de ellas le preguntaban por su relación y opinión sobre el presidente del Gobierno y Yolanda Díaz no dudó en explicar que mantienen una muy buena relación, y ahí fue cuando llegó uno de los mejores momento de la noche. La ministra de Trabajo, además, también afirmó que Pedro Sánchez era “un pibón”.

A quien también dedicó una palabras fue a Alberto Casero, el político que se confundió al votar la reforma laboral y en lugar de hacerlo en contra lo hizo a favor. Gracias a este voto, la reforma consiguió salir adelante, dado que la diferencia entre los síes y los noes fue únicamente de un voto. En este sentido, Yolanda Díaz explicó que mantiene una muy buena relación con él y que de vez en cuando hablan. Además relató que, según le contó Casero, le paran por la calle para darle las gracias porque tras la reforma había conseguido un contrato indefinido.

