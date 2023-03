El futbolista del PSG Achraf Hakimi fue imputado en un caso de violación en Francia

Achraf Hakimi fue denunciado por violación días atrás (Foto: AP Foto/Mathieu Pattier)

La figura del PSG Achraf Hakimi fue formalmente imputado en el caso que investiga un presunto caso de violación. La investigación se abrió días atrás y la corte rápidamente resolvió imputar al futbolista de 24 años por este hecho que sucedió hace una semana atrás, según especificó la Agencia AFP.

La denunciante se dirigió a la comisaría de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) el pasado domingo 26 de febrero para presentar un caso por violación contra el lateral marroquí. La mujer, también de 24 años, tiene domicilio en Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) y decidió aclararle a la Policía que no iba a presentar una denuncia, sino que iba a “hacer una declaración de violación”, según el detalle del diario francés Le Parisien.

El suceso que deberá resolver la Justicia habría ocurrido el sábado 25 de febrero. Los medios locales indicaron que Hakimi se enteró de esta acusación formal durante la mañana de este viernes cuando ingresaba al Camp des Loges para sumarse a los entrenamiento del plantel del PSG que este sábado recibirá en el Parque de los Príncipes al Nantes por la 26ª fecha de la Ligue 1.

“El club respalda al jugador, que ha negado firmemente las acusaciones y confía en la justicia. Somos una institución que promueve el respeto dentro y fuera del terreno de juego”, comunicó días atrás el club mientras el caso se investiga. Por su parte, la defensa del lateral mundialista en Qatar 2022, a través del abogado Fanny Colin, manifestó: “Las acusaciones son falsas. Achraf está sereno y a disposición de la justicia”.

Hakimi durante la entrega de los premios The Best (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Fueron días enrarecidos para el marroquí formado en la cantera del Real Madrid que pasó por Borussia Dortmund e Inter de Milán antes de desembarcar en París. Y es que la delicada denuncia apareció en medio de su recuperación de una lesión y en vísperas de la entrega de los premios The Best, donde fue agasajado. Los micrófonos presentes en la alfombra roja del evento buscaron exprimir alguna palabra del semifinalista del Mundial Qatar 2022, pero Hakimi fue sigiloso y no pudo ser detenido por la prensa tanto en el ingreso como en su salida.

Mientras tanto, su mujer Hiba Abouk sigue sin pronunciarse al respecto y recientemente borró varias de las fotos que tenía junto al futbolista en su cuenta de Instagram. La pareja se formó a inicios de 2018 y actualmente está atravesando el momento más complicado a raíz de la denuncia en contra de Achraf. El domingo 26 de febrero fue la última actualización de la actriz en sus redes con una imagen en una playa de Dubai junto sus dos hijos. “Lo bueno de la vida”, fue el comentario del lateral en el posteo.

Hakimi se mantiene dentro de la consideración de Christophe Galtier, a pocos días del partido de vuelta de la Champions League frente al Bayern Múnich en Alemania. Vale recordar que el lateral se lesionó uno de sus isquiotibiales en el partido de ida contra los bávaros el 14 de febrero. Achraf se perdió los compromisos frente al Lille y el clásico ante el Olympique de Marsella por la dolencia. El pasado miércoles Hakimi volvió a entrenarse a la par de sus compañeros y este fin de semana volvería a ser parte de la lista de convocados para recibir al Nantes. Sus chances de ser titular en el segundo partido contra el cuadro de la Bundesliga cada vez son mayores.

