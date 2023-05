Violencia machista, la gran ausente de la campaña electoral

Manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.

La formación abertzale EH Bildu y la banda terrorista ETA -desaparecida hace doce años- se han convertido en el gran tema de debate de la campaña electoral de las elecciones 28 de mayo, a pesar de su carácter autonómico y municipal. También, se ha colado en esta campaña la sequía que atraviesa España junto a las propuestas ‘verdes’ que lanzan los partidos, sin olvidar los ya habituales ejes centrales como son la sanidad, la vivienda, la educación o los impuestos. Pero hay temas como la violencia de género sobre los que apenas se habla en los mítines, a pesar de que en lo que va de año 19 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, dos de ellas esta misma semana.

Es tan evidente la escasa presencia de los feminicidios y la violencia machista en los mítines de la campaña que este mismo jueves, durante la comparecencia de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha sido preguntada por este asunto. “Desde una posición institucional, vemos cómo hay partidos que lamentablemente obvian la violencia machista o incluso que la niegan cuando es una verdad objetiva”, ha dicho Rosell en referencia al partido ultraderechista Vox, aunque sin mencionarlo, ya que la formación de Santiago Abascal defiende que la violencia “no tiene género” y prefiere hablar de “violencia intrafamiliar”.

En este sentido, la delegada del Gobierno ha comparecido ante los medios para dar a conocer los datos más recientes de violencia de género en España y sus recursos. A la espera de los datos finales de este mes de mayo, Rosell ha informado de que en marzo y abril, las víctimas mortales de esta lacra han descendido con respecto a los mismos meses del año pasado.

Si bien, este mes (a día 18 de mayo), el número asciende a cuatro después de que Igualdad confirmara en la tarde de este jueves otro caso machista de una mujer de 28 años en la provincia de Málaga. Sobre este último, Rosell ha añadido que la víctima había estado en el sistema Viogén por su pareja anterior, mientras que su presunto asesino también lo estaba por la violencia ejercida en anteriores relaciones.

Con todo, la delegada del Gobierno ha avisado de que “permanecemos muy atentas por si este mes de mayo tenemos que convocar un nuevo comité de crisis”, como se hizo en los anteriores repuntes de crímenes machistas constatados en diciembre de 2022 y en enero de 2023. Cabe recodar que Igualdad tomó esta medida en junio del año anterior para abordar, junto a las comunidades autónomas, la “necesidad de dar una mejor respuesta a los repuntes de feminicidios, con un mejor análisis de los casos y coordinación”.

Decenas de personas se concentraron en repulsa por el asesinato machista en Orio, Guipúzcoa.

Pese a la posibilidad de que se vuelva a reunir al comité de nuevo, la violencia machista no ha tenido ni de lejos un lugar prominente en los discursos de los diferentes candidatos municipales y autonómicos. Tampoco en las intervenciones de los principales líderes de los partidos. Aunque los principales exponentes del PSOE, así como de los partidos de la izquierda transformadora (Podemos, IU, Más Madrid o Compromís) han hecho referencia a la lucha contra la violencia machista, esta cuestión ha quedado en segundo plano por otros temas sociales como el problema de la vivienda o la crisis climática.

En cuanto a las formaciones de derechas y, por supuesto, la extrema derecha, han centrado la campaña municipal y autonómica principalmente en las críticas a Pedro Sánchez y a sus aliados parlamentarios, especialmente EH Bildu, rescatando a ETA por enésima vez pese a no ser una preocupación entre los españoles.

“Sólo es relevante si hay un caso truculento”

Los dos últimos crímenes machistas de esta semana han elevado la cifra de los feminicidios a 19 en lo que va de año en España y a un total de 1.203 desde 2003, el año en el que se empezaron a contabilizar en el país estos asesinatos. Lourdes, de 50 años y madre de dos hijos, fue asesinada el martes por su exnovio de un tiro en plena calle, en el municipio guipuzcoano de Orio, y tras los hechos el agresor se suicidó. El miércoles, en el municipo malagueño de Torremolinos, se produjo el asesinato de Paula, de 28 años y madre de tres hijos, que fue apuñalada por su pareja, quien huyó tras la agresión pero finalmente fue detenido.

Como ambos crímenes han tenido un impacto en la opinión pública, esta semana los representantes políticos de ambas provincias “sí han hablado sobre violencia de género en la campaña electoral”, pero más allá de estos casos puntuales, “no es un tema relevante en campaña”, asegura Arantxa Elizondo, profesora de Ciencia Política y codirectora del Máster de Igualdad de la Universidad del País Vasco.

“Que la violencia de género no sea un tema relevante en campaña electoral no es algo nuevo. A no ser que no ocurra un asesinato especialmente macabro, que impacta en la opinión pública, no es una prioridad”, dice Elizondo a Infobae España, y pone como ejemplo el feminicidio ocurrido en Guipúzcoa: “Aquí en Euskadi el tema se ha colado en la campaña porque precisamente ha sido un caso truculento, un disparo a una mujer a bocajarro en plena calle”.

Si bien la mayoría de los partidos condena este tipo de violencia, añade la docente, “no existen propuestas especialmente claras que vayan a cambiar la situación actual”. “No hay unas ideas novedosas más allá de mejorar los servicios de atención integral a las víctimas, a pesar de que es competencia de las comunidades autónomas”, sostiene Elizondo, que lamenta que esta problemática se esté “normalizando”.

Además, aclara, más allá de que en momentos puntuales los políticos hablen en campaña de los feminicidios porque son la máxima expresión de la violencia de género, “tampoco mencionan otras violencias machistas, esas más sutiles”, asegura Elizondo, “ni en campaña ni fuera de ella”: “En general la clase política no habla de esa violencia de género que forma parte de la estructura de esta sociedad patriarcal en la que vivimos”.

“Las mujeres son las grandes olvidadas”

En realidad, en esta campaña electoral, señala la politóloga Ana Corojan, la mayoría de los políticos no solo han olvidado abordar la violencia de género en sus programas y mítines, sino que “las mujeres son las grandes olvidadas”, asegura. “Ningún partido tiene en cuenta en sus programas electorales la defensa de los derechos adquiridos por el colectivo de las mujeres. Se fijan en otros temas de importancia como la salud o la vivienda, como es lógico, pero no ven como una prioridad la violencia de género”, lamenta la investigadora predoctoral del Grupo de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. “Ningún partido ha abanderado esta lucha como un eje central de su apuesta de campaña, lo que indica que tampoco será su apuesta en futuros gobiernos”, sostiene.

Aunque en los programas marco de los partidos hay iniciativas dirigidas específicamente a las mujeres “parecen incluidas con un calzador, por el mero trámite de cumplir con ello”, mientras que quedan excluidas del discurso que transmiten sus candidatos, insiste.

Corojan, también integrante de la red de Politólogas, recuerda que tras la pandemia las mujeres han sido “las grandes perdedoras de derechos”, pues se incrementó su dedicación a las tareas de cuidado y a la conciliación.