Felipe Massa se pronuncia sobre la retirada de Fernando Alonso y se compara con él

Imagen de archivo de Fernando Alonso y Felipe Massa durante su época de compañeros en Ferrari (REUTERS).

En menos de un mes Fernando Alonso soplará 42 velas de su tarta y lo hará subido en su AMR 23 mientras encara uno de sus grandes premios favoritos: Spa. En la Fórmula 1 moderna, pocos pilotos han cumplido 42 primaveras a los mandos de un monoplaza, la mayoría ya llevaban un tiempo retirados cuando llegaron a esa edad. Únicamente Kimi Raikkonen, que dejó de competir precisamente a los 42 años y el mítico Michael Schumacher, apartado de los circuitos a los 43, pueden asemejarse al caso de Fernando Alonso. Aunque el finlandés y alemán encararon la recta final de sus respectivas trayectorias profesionales apartados de su mejor rendimiento. Situación completamente inversa para el asturiano.

Te puede interesar: Fernando Alonso se pronuncia sobre su retirada: “No sé si estaré aquí cuando Aston Martin esté preparado para ganar el Mundial”

De la mano de Aston Martin ha recuperado sensaciones y está viviendo una segunda juventud. La apuesta que hizo cuando fichó por la séptima escudería de la parrilla no ha podido tener un mejor desarrollo. Sus seis podios en ocho carreras, el último en Canadá, hablan por sí solos. Precisamente en el país norteamericano, Alonso dejó pistas sobre su futuro en la Fórmula 1. “Esta temporada todo está yendo bien. Siendo sincero, no puedo recordar otro momento de mi carrera en el que haya tenido tanta fe en un equipo o proyecto como ahora. Mientras me sienta rápido y aún me divierta, seguiré. ¿Por qué debería parar? En este momento me estoy divirtiendo”, aseguró.

Te puede interesar: La viral respuesta de Alonso a Toto Wolff tras acusarle de hacer teatro en boxes con Hamilton

Alonso, el espejo en el que mirarse para Massa

El caso de Fernando Alonso es sin duda muy particular, pues con el actual arranque de temporada mejora los números de prácticamente todos sus inicios de año en Fórmula 1, con la excepción de 2005 y 2006, años en los que acabó campeón. El rendimiento del asturiano no es ajeno para nadie en el gran circo. Menos aún para los pilotos que compartieron generación con él, como es el caso de Felipe Massa. El excompañero de Alonso durante su etapa en Ferrari lleva retirado de la F1 desde que lo hiciera en 2017 con 36 años.

Fernando Alonso durante la celebración del podio del GP de Canadá (REUTERS).

Una decisió que, tras ver el rendimiento de Alonso en la actualidad, considera que pudo ser precipitada. “Tal vez yo podría haber seguido compitiendo hasta ahora. Creo que todo viene de la voluntad que uno tenga, el trabajo que haga y el resultado que muestre dentro de la pista. Y los de Alonso demuestran que podría estar en la parrilla unos años más. Tiene cierta edad, está a punto de cumplir 42, es el piloto de Fórmula 1 con más experiencia de la historia y el que más carreras ha completado, pero que la edad es sólo un número”, asegura.

Massa, que en el pasado llegó a tener varios desencuentros con Fernando como su choque en Nurburgring y tuvo que escuchar por radio “Fernando is faster than you” para dejarse adelantar por el asturiano en Hockenheim, elogió a Fernando.”Está haciendo un trabajo excelente, como ha hecho durante toda su carrera, y el hecho de que tenga un coche competitivo le deja demostrar el talento que tiene como piloto”, finalizó.

Seguir leyendo: