Fernando Alonso se pronuncia sobre su retirada: “No sé si estaré aquí cuando Aston Martin esté preparado para ganar el Mundial”

Fernando Alonso durante la celebración en el podio del GP de Canadá (REUTERS).

La potencia que impulsa el AMR 23 en cada circuito, es directamente proporcional a las ganas y ambición que mantiene Fernando Alonso a los casi 42 años de edad. Su segunda etapa en la Fórmula 1 comenzó marcada por los malos resultados cosechados al frente de un Mclaren que el propio Alonso llegó a describir como de “GP2″, pero la situación actual, ha dado un vuelvo de 180 grados. Desde que el asturiano decidió recalar en Aston Martin, todo lo que podía salir bien, ha salido bien. Sus seis podios en ocho carreras, el último en Canadá, hablan por sí solos.

Precisamente en el país norteamericano dejó pistas sobre su futuro. Centrado en disfrutar del momento, volvió a dejar clara su confianza y fe ciega en la escudería británica. “Esta temporada todo está yendo bien. Siendo sincero, no puedo recordar otro momento de mi carrera en el que haya tenido tanta fe en un equipo o proyecto como ahora”, afirmaba en Sky Sports. Las declaraciones de amor son recíprocas por parte de Aston Martin. Los de Silvestone están encantados de poder contar con el talento del español.

El tercer Mundial en el horizonte

Los altos cargos de la escudería han tenido desde el principio de temporada un optimismo controlado. Tanto Mike Krack como Dan Fallows no se han dejado llevar por los buenos resultados. Mantienen los pies en el suelo, al igual que Fernando Alonso, aunque es cierto que el español regresó a la Fórmula 1 con el objetivo de ganar su tercer Mundial, tal y como ha manifestado en más de una ocasión. “Como este es un proyecto a medio y largo plazo, no sé si estaré aquí cuando el equipo esté listo para ganar el Mundial, pero siempre tengo en mente estarlo, porque mientras me sienta rápido y aún me divierta, seguirá. ¿Por qué debería parar? En este momento me estoy divirtiendo”, confesó Alonso.

Su contrato con Aston Martin expira la siguiente temporada y, aunque ambas partes han mostrado su intención de renovar el vínculo, aún no se ha materializado. Dentro de dos años, en 2026, entrará en vigor el nuevo reglamento de los motores y puede suponer un aliciente para un Fernando que lo ha dejado caer en varias ocasiones. “Creo que todavía hay mucho por hacer. Quiero ganar una carrera este año. El coche va en la dirección correcta, por lo que creo que van a llegar más oportunidades”, afirmó.

Los números respaldan la renovación

Si alguien ha hecho méritos para ganarse la renovación ese ha sido Fernando Alonso. Únicamente hace falta echar un vistazo a la procedencia de los puntos totaltes de Aston Martin para darse cuenta del giro radical que debe hacer Stroll. De los 154 puntos totales, 117, es decir, el 76% proviene del asturiano, mientras que tan solo 37 puntos son de un Stroll que aún no sabe lo que es subirse al podio. Y eso que está realizando su segundo mejor inicio en Fórmula uno desde que debutara en 2017. Pese a ello, la diferencia con Fernando es abismal. Atendiendo al ritmo medio por vuelta de cada piloto de la parrilla durante las ocho primeras carreras, se observa como Alonso es el piloto que más tiempo mete a su compañero por vuelta. Algo más de seis décimas en cada giro.

La escudería británica tiene la necesidad de que Stroll aporte puntos para dejar de ser ‘alonsodependientes’ y lograr el subcampeonato del Mundial de Constructores. Especialmente tras el sorpasso de Mercedes que ahora mismo les supera por 18 puntos. La batalla entre ambos equipos queda aplazada hasta dentro de una semana cuando el gran circo aterrice en Austria, la casa de Red Bull.

