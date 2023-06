Alcaraz se convierte en uno de los tenistas más completos del mundo: arrebata otro récord a Djokovic, Federer y Nadal

Alcaraz posa con el trofeo de Queen's tras superar a De Miñaur (REUTERS).

Carlos Alcaraz llegó, vio y venció en el torneo de Queen’s. Su debut en la competición preparatoria para el tercer Grand Slams de la temporada, Wimbledon, fue inmejorable. Sin precedentes a los que agarrarse puesto que no había competido nunca en Queen’s, Alcaraz demostró que su tenis también es letal sobre el pasto. Superó a un combativo Álex de Miñaur, recuperó el número uno del ranking y se convirtió en el cuarto tenista español después de Rafa Nadal, Feliciano López y Andrés Gimeno capaz de ganar al menos un torneo en las tres superficioes posibles: tierra batida, hierba y pista dura.

“Estoy mostrando un gran nivel en hierba”, aseguraba el propio Alcaraz con el gigantesco trofeo de Queen’s entre sus manos. Es el undécimo título de su carrera después de siete en tierra (Madrid y Barcelona en dos ocasiones cada uno, Río de Janeiro, Umag y Buenos Aires) y tres en dura (US Open, Indian Wells y Miami). El primero sobre la hierba que le permite entrar en el selecto club de tenistas formado por Djokovic, Nadal y Murray que lo han conseguido en torneos 500 o superior.

Atrás quedan Nadal, Federer y Djokovic

A sus 20 años y un mes, tan sólo cuatro tenistas fueron capaces de conquistar todas las superficies siendo más jóvenes que él. Björn Borg, con 17 años y 11 meses, le siguen Mats Wilander (19 años y tres meses) y Lleyton Hewitt (19 años y tres meses también), y Jimmy Connors (19 años y 11 meses). No verán ni rastro de Djokovic, Feder y Nadal porque los integrantes del Big Three lo consiguieron siendo más mayores que Alcaraz. El serbio con 24 años y dos meses por los 21 y diez meses del suizo y 22 años del español.

Federer consiguió ese hito en 2002, Alcaraz ni si quiera había nacido, cuando logró el título en el ATP Masters 1000 de Hamburgo disputado en tierra batida. En esa final doblegó al mítico Marat Safin por 6-1, 6-3 y 6-4. Nadal lo consiguió en Wimbledon del año 2008. Esa final fue histórica y es para muchos el partido del siglo, ya que el español superó a Roger Federer por 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 y 9-7. Mientras que el serbio, actual tenista con más Grand Slams, tardó mucho más en despegar. El de Belgrado lo consiguió en el 2011, uno de sus mejores años como profesional, cuando con 24 años conquistó Wimbledon.

Lanzado a Wimbledon

Ganar en Queen’s permite a Carlitos llegar como número al tercer Grand Slam del año. Será cabeza de serie y, pese a su poco bagaje sobre hierba, nadie se atreve a retirarle de las apuestas. “No tengo tanta experiencia y en los partidos que he jugado me ha costado un poquito. Djokovic junto con Federer son de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que va a ser complicado. Kyrgios ya hizo una final de Wimbledon, tiene un juego muy bueno aquí. No voy a decir que no estoy capacitado de ganar a Djokovic, pero en esta superficie tengo menos posibilidades”, explicó Alcaraz antes de llevarse el torneo de Queen’s.

Ahora, con su undécimo título y el liderato mundial del tenis bajo el brazo, promete batallar con Djokovic, principal favorito, por Wimbledon. La catedral del tenis le espera.

