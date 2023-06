La isla española que se vende por 300.000 euros y a la que se va a pie desde una preciosa playa

Isla do Santo do Mar, en Marín, Pontevedra (turismoriasbaixas.com).

En el municipio de Marín, en Pontevedra, se ubica una playa paradisíaca que cuenta con un aspecto un tanto curioso. Estamos hablando de la playa do Santo do Mar, un arenal que, aparte de sus aguas tranquilas y arena fina, incluye un pequeño islote que está a la venta.

Se trata de la isla do Santo do Mar o San Clemente, y tal y como se puede observar en el portal web pontevedra.terrenos.es, se puede comprar por 300.000 €. Es un terreno de unos 3.000 metros cuadrados cuyo suelo está protegido, por lo que no es urbanizable. No obstante, cuenta con una pequeña edificación en ruinas de unos 40 metros cuadrados que sí que se puede acondicionar.

Primera línea de playa y restos de una capilla

El atractivo principal de la isla es la playa do Santo do Mar. Con sus cerca de 350 metros, brinda uno de los baños más relajantes de Pontevedra, pues se enclava dentro de la Ría, lo que la resguarda del mar abierto. Esto provoca que sus aguas estén en constante calma y, además, es un paraje que no suele estar muy concurrido.

Cuando baja la marea, el visitante puede llegar hasta la isla por el pequeño pasillo de arena (istmo) que las conecta. Sin embargo, la isla do Santo do Mar no es la única presente en el paisaje, pues también se observan los islotes de Pinela y Esqueiriño. Santo do mar tiene una dimensión de alrededor de 1,63 hectáreas y en su interior encontraremos un paisaje salvaje con restos de una pequeña capilla. Se piensa que el edificio pudo formar parte de uno mayor.

Playa do Santo do Mar, en Marín, Pontevedra (Turismo Galicia).

En la visita se observa en su fachada cómo se abre una sencilla puerta adintelada y se cubre a dos aguas. En su interior, destaca el suelo cubierto con losas, pero sobre todo, la hornacina del altar que forma un arco de medio punto. Un punto que también llama la atención es su orientación, ya que está hacia el este, al contrario que la mayoría construcciones cristianas.

Cómo llegar a Marín

Desde Vigo, el viaje hasta la localidad de Marín es de alrededor de 30 minutos por las carreteras AP-9 y PO-11. Además, se ubica a tan solo 8 kilómetros de Pontevedra, por lo que el viaje desde esta ciudad es de 20 minutos aproximadamente por la carretera PO-546.

