Otro caso Vinicius en el Real Madrid: el jugador del Castilla denuncia que un niño le llamó “mono” en Elda

El episodio de racismo de Vinicius Tobias en Elda (Twitter)

El Real Madrid Castilla se fue de Elda este domingo no sólo sin el ascenso a Segunda División, que acabó en poder del Eldense (3-3 en la vuelta del playoff tras el 1-1 de la ida), sino con otra polémica racista en contra de uno de sus futbolistas: Vinicius Tobias. Después del revuelo que se generó tras los insultos y gestos que soportó Vinicius Junior en Valencia en mayo, su tocayo del filial también fue objeto ahora de actitudes nada en sintonía con los buenos valores que debe tratar de inculcar el deporte. La escena a lamentar la protagonizó, además, un niño.

Fue un pequeño aficionado del Eldense el que se dirigió de forma despectiva a Vinicius Tobias cuando este se disponía a efectuar un saque de banda. Como el menor se encontraba en una parte de la grada del Estadio Nuevo Pepico Amat muy cercana al jugador madridista, este pudo escuchar perfectamente lo que le llamó el hincha: “¡Mono!”. El brasileño no dudó en denunciar lo sucedido a través de las redes sociales una vez que el partido del Castilla ya había concluido.

“¡Lo más triste es cuando no esperamos eso de un niño! ¡Un niño llamando mono!”, lamentó Vinicius Tobias en una storie de Instagram en la que compartió el vídeo del momento. A continuación, subió otra en la que quiso profundizar más en su opinión sobre lo ocurrido: “Es triste ver a los jugadores pasando por este tipo de prejuicios. No era la primera vez ni la segunda. Esto viene pasando diariamente. No os imagináis cuánto duele, esto tiene que acabar ya. Se están pasando de la raya. Los colores de piel no significan nada. Todos somos iguales. ¡Queremos respeto, eso es lo mínimo!”.

Una de las stories de Vinicius Tobias denunciando racismo (Instagram @vinitobias)

¿Quién es Vinicius Tobias?

Vinicius Tobias tiene 19 años y juega en el Real Madrid Castilla desde abril de 2022. Anteriormente, el lateral derecho de Sao Paulo se formó en el Inter de Porto Alegre entre 2016 y enero de 2022, cuando llegó al Shakhtar Donetsk ucraniano para jugar en su filial. Sin embargo, el estallido de la guerra de Ucrania provocó su salida, en forma de cesión con opción de compra, al Real Madrid.

Vinicius Tobias en un partido con el Real Madrid (Instagram @vinitobias)

La joven promesa milita en el Castilla, que compite en Primera Federación (la antigua Segunda B), desde el final de la temporada pasada. Medios como MARCA han adelantado en los últimos días que el club blanco ha ampliado su cesión de cara al próximo curso, a cambio de 0,5 millones de euros y aumentando las cantidades de la opción de compra: de 10 millones a 15.

Tobias ha sido apoyado públicamente, como él mismo ha compartido, por uno de sus compañeros de equipo, Iker Bravo. “Hermano, sé que son momentos difíciles, pero quería decirte que tienes que ser fuerte. ¡Nadie se merece ser insultado, pero menos por RACISMO! Mucha fuerza hermano, tanto a ti como a todos los que lo han sufrido. Te quiero, mi brasileño. BAILA MUCHO Vini Tobias, BAILA MUCHO Vinicius Junior. Bailar mucho, siempre brasileños y con alegría, siempre”, ha escrito el delantero también en Instagram.

