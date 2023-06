Vanesa Martín habla por primera vez de su nueva novia tras romper con Mónica Carrillo

Vanesa Martin, en una imagen de archivo. (Aldara Zarraoa/Getty Images)

La cantante Vanesa Martín ha sido la encargada de dar el pregón del Orgullo LGTBI de Sevilla, un acto en el que hacía aparición a bordo de un descapotable clásico y portando una gran bandera arcoíris con lunares, similar al mantón que lució María del Monte en la pasada edición.

Pese a que la artista siempre ha sido muy reservada con todo lo que tiene que ver con su vida íntima, no ha dudado en confesar públicamente que actualmente comparte su vida con una mujer, confirmando así su nueva relación tras romper con la presentadora Mónica Carrillo el pasado verano después de tres años de romance.

“Hoy tengo una mujer como compañera, la que roba mis pensamientos. No quiero pasar de puntillas y creo que soy bastante clara”, aseveró la compositora, que además expresó su deseo de ser conocida por su trabajo y no “por con quién me voy a la cama”. Además, recordó sus inicios en la música, unos años en los que confiesa que amó “a hombres y a mujeres maravillosos”.

Reivindicativo discurso

Como no podía ser de otra manera, el pregón de Vanesa fue muy reivindicativo y político. “Vengo nerviosa y con ganas de reivindicar la libertad, la tolerancia, la naturalidad, el respeto, los derechos universales, la diversidad, el amor libre y la inclusión”, comenzó expresando ante un público entregado.

En pleno auge de la ultraderecha en España, la cantante advertía de que “se avecinan tiempos difíciles”. Por ello, agregaba: “Que nadie tire nuestra bandera”. Arropada en el escenario por miembros socialistas y populares del Ayuntamiento de Sevilla, la artista denunció que “aunque parecía que estaban llegando tiempos nuevos de tolerancia, actualmente hay políticos que están lanzando discursos de odio dejando las calles y casas oscuras de peligro”.

“Se puede discrepar y discutir, pero nunca tocar nuestros derechos”, añadió, instando a que “no usen a las personas como armas arrojadizas”. Así, la malagueña no dudó en pedir a los gobernantes que trabajen en “mejorar la vida de todos”. “Quien tiene miedo a la libertad, se tiene miedo a sí mismo”, aseveró.

“Que nos dejen vivir en paz, somos iguales”, proseguía Vanesa Martín en un discurso que se extendió durante unos 15 minutos y que fue muy ovacionado por los presentes, ante los cuales la cantante celebró que “la naturalidad ha ido ganando espacio”.

“Hemos sido pioneros y hay más gente que apoya la diversidad que gente que la rechaza, aunque todavía hay mucho que hacer”, apuntó la pregonera, que reclamó el respeto a las personas que se han declarado LGTBI, pero también “a aquéllos que aún no han llegado a reconocerse, a los que no hay que juzgar. La identidad e intimidad de cada uno son sagradas”.

