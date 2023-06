Hablan los colectivos ataca el cartel de Vox: “Fomenta el miedo y el discurso del odio”

Hace unos días, Madrid amanecía con un nuevo cartel coronando la fachada de uno de los edificios del centro de la capital. Se trata de un cartel que Vox, la formación de liderada Santiago Abascal, ha diseñado y en el que puede leerse “decide lo que importe” y aparece una mano tirando a la basura distintos colectivos: feminismo, LGTBI, migración, agenda 2030, comunismo e independentismo. Una cuestión que ha provocado el revuelo de todas las personas que pertenecen a estos grupos, quienes han coincidido han asegurar que se trata de un cartel que “fomenta el odio” contra estos sectores.

La formación de Santiago Abascal ha dado comienzo a la precampaña electoral y la manera para hacerlo no ha pasado desapercibida. En pleno barrio de Goya, en la calle Alcalá, se encuentra situada esta lona. A un lado y en rojo se puede leer: “imposición, inseguridad, división, pobreza, abandono”, mientras en el lado contrario aparecen todas aquellas cuestiones por las que apuesta la formación: “libertad, seguridad, familia, industria, campo y fronteras”. Unos puntos que Vox siempre ha defendido en sus discursos mientras atacaba que estos colectivos a los que ha “tirado” a la basura.

Desde Infobae España nos hemos puesto en contacto algunos de los colectivos afectados por esta lona para conocer su opinión al respecto. Malick, del Sindicato de Manteros, considera que el cartel representa lo que es Vox, un partido que “solo lo nutre el hecho de fomentar el miedo y el discurso del odio, el odio a personas, al feminismo, al colectivo LGTBI, a la migración”. Considera que su única forma de sobrevivir es señalando a estos colectivos, dado que no tienen un proyecto político que “permita mejorar la vida de la gente2. “El odio es lo que les nutre, no tienen otra forma de hacer política”. Malick opina que la única forma de enfrentar a Vox es “dando derechos a todos estos colectivos. Más derechos para las mujeres, para el colectivo LGTBI, para las personas migrantes. Si conseguimos hacer esto este partido desaparece porque no saben hacer otra cosa que señalar a los colectivos, fomentar el odio”.

Cristina Ramos Peña, vicepresidenta de Acción 2030, se ha pronunciado en la misma línea. En declaraciones a Infobae España ha explicado que le parece mal el cartel de Vox. Además, ha relatado que Acción 2030 es una asociación que trabaja para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible que son unos objetivos que afectan a todos día a día. “¿Cómo vas a tirar la pobreza a la basura o el hambre cero?”, se pregunta Ramos. “A mí me da igual el partido que sea, pero si está en contra de la Agenda 2030 es que no saben que es la Agenda 2030″. La vicepresidenta de Acción 2030 ha trasladado que es posible estar a favor de unos puntos y no de otros, porque al final este compromiso esta compuesto por 17 cuestiones, pero no entiende que se rechacen todas ellas.

Respecto a si esta lona fomenta el odio, Cristina Ramos considera que sí, lo fomenta. “Si yo te hablo mal de alguien siempre, al final le coges manía”. En este sentido, considera que uno de los problemas es que la gente se deja llevar por lo que oyen, por lo que dicen los líderes políticos como Santiago Abascal, quienes se dedican a “malmeter contra alguien y de esa forma fomentan los delitos de odio contra colectivos o personas”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, denuncia su veto en 'El Hormiguero' y en los debates electorales que propone Feijóo. (Mateo Lanzuela / EUROPA PRESS)

Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) han emitido un comunicado alertando de que Vox “atenta contra toda nuestra sociedad y sus valores democráticos”. En el texto destacan, en palabras de la presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil: “Este partido nunca ha escondido que las personas LGTBI+ sobramos en su sociedad, que nos consideran prescindibles. No obstante, el verdadero peligro es que el PP está abriéndole las puertas de los gobiernos y adoptando cada vez más sus discursos”.

Para concluir, Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, ha añadido: “Con el odio instaurado en nuestras instituciones públicas, la sociedad española, que mayoritariamente apoya los derechos LGTBI+, vivirá una involución en cuanto a sus valores se refiere. Esto no es solo un ataque contra las minorías. Es un ataque contra el modelo de sociedad, en el que cabe todo el mundo, que este país ha construido”.

