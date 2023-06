Marc Márquez también se va al suelo en Países Bajos: así han sido sus 14 caídas en MotoGP este 2023

Marc Márquez en los entrenamientos del GP de Países Bajos (EFE/ Vincent Jannink)

El 2023 de Marc Márquez es, hasta la fecha, para olvidar. Atrás quedan los tiempos en los que el piloto español dominaba MotoGP a placer, haciéndose con hasta seis títulos de campeón del mundo en sus mejores años. Una realidad muy distinta a la que vive esta temporada, ya que su Honda dista mucho de gozar de la competitividad de antaño. Con una decimonovena posición en el Mundial de la categoría reina muy preocupante, el ilerdense no ha podido terminar ninguna carrera normal hasta la fecha: sólo cuenta con 15 puntos en su casillero, procedentes de las carreras al sprint de Portugal (7), Francia (5) e Italia (3). Hay un denominador común para explicar el fiasco: las caídas.

¡No puede ser! 😨 Marc Márquez miró hacia atrás y acabó chocándose con Bastianini cuando los dos rodaban lentos 😔



¡Su 14ª caída en 2023! ¡La que hace que salga 17º en Assen! #DutchGP 🇳🇱 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/lxUWtvn5Nq — DAZN España (@DAZN_ES) June 24, 2023

Hasta este sábado, el mayor de los Márquez se ha caído hasta 14 veces este año. Las dudas sobre su continuidad en la escudería que se lo dio todo se acumulan mientras el ‘93′ no logra estar entre los mejores del campeonato de ninguna manera. Así ha sido, por el momento, el calvario que está afrontando esta campaña.

Te puede interesar: Así fue el fuerte accidente entre Marc Márquez y Zarco en el GP de Alemania

Portugal (dos caídas)

Parecía que Marc Márquez empezaba el curso con garantías: a pesar de caerse en los entrenamientos libres del viernes, logró la pole position para la carrera del domingo y terminó tercero en la sprint, en lo que suponía su regreso a la competición tras sus problemas físicos. Sin embargo, se fue al suelo a 23 vueltas del final, al entrar pasado en una curva. Jorge Martín y Miguel Oliveira se vieron implicados en el accidente, que derivó en una lesión que dejó a Márquez fuera de las tres carreras posteriores: Argentina, las Américas y España.

¡PERO MARC! 😰 Márquez tocó a Jorge Martín... Y se llevó por delante a Miguel Oliveira 😔 ¡LOS DOS FUERA DE CARRERA! ❌#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/GsDE1X9Aix — DAZN España (@DAZN_ES) March 26, 2023

Marc Márquez al caerse en Portugal (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Francia (tres caídas)

En su primer entrenamiento tras volver a subirse a la moto, Márquez se fue al suelo en la séptima vuelta al irse la moto de delante. Ya en la segunda sesión de libres, también acabó en el suelo tras cometer un error en la curva 9 del circuito de Le Mans.

Te puede interesar: La “mejor victoria” de Alonso en la F1 llegó hace 11 años en Valencia

La caída de Marc Márquez en su primer entrenamiento tras volver a subirse a una #MotoGP 🏁



En su séptima vuelta, se fue al suelo #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/SupyubdVrf — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2023

¡SEGUNDA CAÍDA DE MARC MÁRQUEZ! 😞



Gestos de rabia después de irse al suelo por segunda vez en los dos primeros entrenamientos del #FrenchGP 🇫🇷



Aún así, firmó uno de los 1️⃣0️⃣ mejores tiempos y estará directamente en la Q2 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/7t7Bq07Id2 — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2023

La clasificación le dejó un mejor sabor de boca a Marc Márquez, ya que logró ser segundo. Incluso llegó a ponerse primero tras la salida del domingo (quinto en la prueba al sprint), pero todo terminó para él al borde del final: a dos vueltas para la conclusión del Gran Premio y en plena pelea por terminar segundo, acabó cayéndose.

¡Estaba haciendo un carrerón! En posiciones de podio y peleando por ser segundo...



... Pero acabó en el suelo ❌ La caída de Marc Márquez en Le Mans #FrenchGP 🇫🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/MXBz3bCttO — DAZN España (@DAZN_ES) May 14, 2023

Italia (dos caídas)

En la Q2 de Mugello, Marc Márquez se cayó en la curva 14 tras pisar el ‘piano’ y no poder controlar el tren delantero de la Honda. Al menos, correr al box para cambiar de moto (quedaban 10 minutos de práctica) sirvió de algo: quedó entre los 10 mejores clasificados.

CAÍDA de @marcmarquez93 🥵



Con apenas 10 minutos restantes de la Práctica 2, tuvo que salir corriendo hacia el box para meterse en la Q2#ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/YFkRxeQr3w — DAZN España (@DAZN_ES) June 9, 2023

Por mucho que se clasificó segundo en la parrilla (séptimo en la sprint), Marc Márquez volvió a quedarse fuera de carrera por una caída. Sucedió a 18 vueltas del final, cuando marchaba en cuarta posición: se fue largo en una curva y terminó en la grava. Su hermano Álex correría idéntica suerte en un fin de semana nefasto para la saga.

¡SE VA AL SUELO MARC MÁRQUEZ! 😔 Buscaba el podio, rodeado de las Ducati, pero se fue largo y no pudo evitar la caída 😰@marcmarquez93 no ha puntuado en ninguna carrera larga en 2023 y sus gestos lo dicen todo #ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/RI2IQlvNVe — DAZN España (@DAZN_ES) June 11, 2023

Alemania (cinco caídas)

El Gran Premio germano fue especialmente catastrófico para Marc Márquez. Para empezar, sufrió un accidente muy peligroso en la segunda sesión de entrenamientos libres, cuando se cayó con su Honda en la curva 1 y acabó arrollando a la Ducati de Johann Zarco, que quedó destrozada. Todo quedó en un susto y ambos salieron ilesos.

¡NO PUEDE SER! 😨 Marc Márquez se fue al suelo en la curva 1...



... Y su Honda acabó arrollando a Johann Zarco. ¡LA DUCATI, DESTROZADA! 😔#GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/Cc7gLCEm2h — DAZN España (@DAZN_ES) June 16, 2023

El accidente de Marc Márquez con Zarco en Alemania.

La cosa en cuanto a accidentes se desmadró para el hexacampeón en la clasificación del sábado. Entonces, se fue al suelo hasta tres veces. Por culpa de la primera, se metió en la Q2 sobre la bocina. Una sesión clasificatoria en la que volvió a caerse, marchándose cojeando al box. Se caería una vez más antes de que la parrilla quedase definida.

¡Después de irse al suelo y volver a la carrera al box! ⚡ ¡Después de pelear contra los trallazos de su propia Honda! 🥵



¡Marc Márquez y la forma en la que se metió por los pelos en la Q2! #GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/EGdfx10tpl — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2023

¡Tremenda volada! 😱 ¡Marc Márquez volvió a caerse, esta vez en la Q2! ❌



Salió despedido de su Honda por encima y se marchó cojeando a su box #GermanGP 🇩🇪 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/yESCyJJsAs — DAZN España (@DAZN_ES) June 17, 2023

Márquez ni siquiera llegaría a disputar la carrera. En el warm up, sufrió una caída bastante aparatosa que le llevó a renunciar a correr un rato después: “No me siento listo. Tengo muchos golpes en el cuerpo y sobre todo, en el tobillo, una pequeña fractura. No estoy listo”.

¡Es la QUINTA CAÍDA del fin de semana para @marcmarquez93! 😨 ¡Al suelo también en el warm up!



En el mismo circuito en el que había ganado, hasta este año, todas las veces que había corrido en #MotoGP 😨 ¡Una auténtica pesadilla! #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/jz4bNWTsdf — DAZN España (@DAZN_ES) June 18, 2023

Países Bajos (dos caídas)

La pesadilla continúa en el Gran Premio que se está disputando este fin de semana. Primero, Marc Márquez se cayó el viernes en los entrenamientos libres, al forzar su moto en plena pelea por clasificarse directamente para la Q2.

¡Caída de @marcmarquez93! Es la 13ª caída del año 😨



Se fue al suelo cuando peleaba por entrar directamente a la Q2#DutchGP 🇳🇱 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/fNu0EMPRZk — DAZN España (@DAZN_ES) June 23, 2023

Ya este sábado, mirar hacia atrás en plena clasificación llevó a Márquez a terminar por los suelos: se chocó con la parte de atrás de la Ducati de Enea Bastianini y cayó, por lo que saldrá decimoséptimo el domingo. Al de Cervera no le queda más remedio que resignarse, aunque la frustración es inevitable y la situación, para que siga en las filas niponas, debe cambiar en algún momento.

Seguir leyendo: