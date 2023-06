La “mejor victoria” de Alonso en la F1 llegó hace 11 años en Valencia: remontada histórica desde la undécima plaza

Fernando Alonso en el podio del Gran Premio de Europa 2012 (Reuters)

Fernando Alonso vuelve a ser un tema de conversación más que candente entre los hinchas deportivos españoles. La gran temporada del asturiano en Aston Martin, con seis podios en ocho carreras por el momento, ha disparado una vez más el interés por la Fórmula 1. Es lo que tiene ser el piloto que ha puesto más en entredicho el dominio de los Red Bull en lo que va de 2023. Un año muy propicio para recordar las gestas pasadas del bicampeón del mundo en el Gran Circo, como ocurre este sábado con una de las más señaladas. Quizá la mayor de todas: su victoria en el Gran Premio de Europa de 2012.

En una cita celebrada además en Valencia, un 24 de junio de hace exactamente 11 años, Alonso reinó en casa en la que él mismo calificó después como “la mejor victoria” de su vida. “Ganar aquí esta carrera, probablemente es la victoria que mejor me ha hecho sentir, la mejor victoria. No hay nada comparable a esto. Correr en casa y vencer delante de toda esta gente es algo que sueñas toda la vida, y por eso lo estoy disfrutando muchísimo, aunque creo que dentro de un par de horas será mejor”, reconoció el de Oviedo minutos después de haber cruzado la línea de meta en primera posición.

Fue su segunda victoria de aquella temporada (acabaría logrando tres: una previa en Malasia, la que nos ocupa y otra más en Alemania), aupándose en solitario a la primera plaza del campeonato y convirtiéndose en el único hombre capaz, entonces, de repetir triunfo aquel curso. Quién hubiera dicho que el fin de semana terminaría tan bien para él: su Ferrari, que no estaba rindiendo precisamente de forma muy convincente, se clasificó en undécima posición de la parrilla el sábado.

Alonso en acción durante el Gran Premio de Europa de 2012 (Reuters)

Una exhibición de leyenda

Las malas noticias previas quedaron rápidamente relegadas al olvido una vez que el semáforo del circuito urbano valenciano se puso en verde el domingo. En una salida más que propicia para él, Alonso remontó hasta tres posiciones para colocarse en la octava plaza. Ya en la decimosexta vuelta, no le pudo salir mejor su estrategia de parada: salió de boxes por delante de Kimi Raikkonen. 9 vueltas más tarde, en la 25, ya rodaba en cuarta posición: había logrado adelantar a Mark Webber, Bruno Senna y Michael Schumacher.

Poco después, la carrera se agitaría también para beneficio del español: el coche de seguridad hizo acto de presencia debido a un accidente entre Kamui Kobayashi y Jean-Éric Vergne y Alonso se benefició de los problemas que tuvo Lewis Hamilton al aprovechar para parar. Tercero en la vuelta 29, se colocó segundo, curiosamente, en la 33: Romain Grosjean no pudo contener a Magic una vez que el safety car abandonó la pista.

La suerte volvió a aliarse con Alonso, en la forma más decisiva posible, a continuación: Sebastian Vettel se vio obligado a abandonar la prueba en la vuelta 34 por un problema mecánico y el Ferrari ascendió a una primera plaza que nadie conseguiría arrebatarle ya. Todavía quedaba un buen rato para ver la bandera a cuadros, pero la fortuna continuó sonriendo al ovetense: Grosjean también se retiró, en la vuelta 41; los neumáticos resistieron bien el envite y su victoria número 29 en la F1 fue un hecho.

Alonso, emocionado tras ganar en Valencia en 2012 (Reuters)

Raikkonen, con Lotus, y Schumacher, con Mercedes y en el que supuso el último podio de su trayectoria en el Mundial, concluyeron segundo y tercero respectivamente. Ganar y hacerlo delante de la afición española desató la euforia de Alonso: “Este Gran Premio en Valencia ha sido una carrera impredecible, con una salida increíble, luchas muy buenas. Yo he tenido seis o siete adelantamientos en donde me he llegado a tocar. En esos momentos puedes terminar o contra el muro o líder de la carrera. Hemos tenido toda la suerte de cara”.

Alonso nunca ha dudado en reconocer que aquel éxito es su favorito entre todos los cosechados en el deporte de su vida. “En circunstancias normales, no volveríamos a ganar la carrera. En 99 de cada 100 casos, no habríamos estado en la primera posición”, admitió cuando llegó a retirarse, en 2018, del Mundial. Nadie ha olvidado aquel primer puesto cargado de épica, como ha quedado demostrado al volver a hacerse eco del mismo, en nuestros días, las redes sociales.

