El pueblo español de solo 1.300 habitantes que tiene el cuarto mejor restaurante del mundo: Asador Etxebarri

Una txuleta en el Asador Etxebarri (Instagram Asador Etxebarri / Wikimedia Commons).

Tercer mejor restaurante del mundo en 2021, sexto en 2022 y cuarto en 2023. Este es el impresionante bagaje del Asador Etxebarri, uno de los tres restaurantes españoles entre los 10 mejores del planeta, según la última edición del ranking The World’s 50 Best Restaurants. Sin duda alguna, un hito en el ámbito de la gastronomía, que adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta su ubicación: está en Atxondo (Vizcaya), un pueblo de solo 1.372 habitantes, según los datos a 1 de enero de 2022 del INE.

Este municipio se constituyó en 1962, año en el que se unieron las anteiglesias de Apatamonasterio, Axpe-Martzaa y Arrazola. De hecho, el restaurante Etxebarri se encuentra en el barrio de Axpe, popularmente conocido como Axpe Atxondo. Sus dos principales atractivos son la iglesia de San Martín, construida en 1550, y la ermita de San Juan Bautista (1552). Dos monumentos resguardados por las laderas del monte Anboto, el más famoso de Vizcaya y que acostumbra a dejar boquiabiertos a los comensales del restaurante.

Te puede interesar: El segundo restaurante más antiguo de España está en Barcelona: abierto desde 1786 y especializado en canelones, ‘escudella’ y butifarra

La mejor parrilla del mundo tiene meses de lista de espera

Una txuleta en el Asador Etxebarri (Krista: Wikimedia Commons).

El motivo principal por el que el Asador Etxebarri se encuentra en Axpe Atxondo tiene que ver con su fundador. El chef Bittor Arginzoniz abrió el establecimiento en su localidad natal en 1990 con el fin de hacer un negocio rentable mostrando al mundo sus dotes con las brasas.

Con el paso del tiempo, su destreza y propuesta de alta cocina a la parrilla se hicieron populares a nivel internacional. Tanto es así que no solo ha recibido el reconocimiento de The World’s 50 Best Restaurants: Etxebarri cuenta también con una estrella Michelin y tres soles Repsol. “Cerca del 90 % de clientes entre semana son extranjeros que hacen miles de kilómetros”, explicaba en 2017 Agustí Peris, somelier en el establecimiento, en una entrevista con la Guía Repsol.

Por su parte, la Guía Michelin destaca la exclusividad de su propuesta, ya que en la cocina se combinan diferentes tipos de leña: desde encina, pasando por cepas de vid, hasta roble de las cubas usadas. Además, Arginzoniz innovó creando herramientas y un peculiar sistema de poleas para configurar a su antojo la altura de las brasas y mejorar así los diferentes puntos de cocción. Seguramente por todo ello hay varios meses de lista de espera para conseguir una mesa en su restaurante.

Qué se come en Etxebarri y cuánto cuesta: menú degustación y carta

Exteriores del Asador Etxebarri en Axpe Atxondo (Instagram Asador Etxebarri).

El menú degustación del Asador Etxebarri tiene un precio de 264 euros por persona. No incluye bebida y el pago siempre se realiza por adelantado y sumando el total de comensales de la reserva. El local no dispone de menú vegetariano y las reservas deben ser de un mínimo de dos personas y de un máximo de seis.

Asimismo, la web del restaurante señala que solo se hacen servicios de mediodía, comenzando a las 13:30 h, y que siempre está cerrado por vacaciones entre el 24 de diciembre y el 10 de enero y todo el mes de agosto.

En cuanto a los platos del menú, el restaurante no comparte las recetas disponibles, pero sí podemos hacer una aproximación a través de las fotos compartidas por los comensales en redes sociales. Por ejemplo, uno de los clientes compartió los platos presentes en el menú degustación en el momento de su visita:

Cracker de setas.

Anchoa al salazón sobre tosta de pan.

Mantequilla de cabra.

Queso fresco de búfala.

Tomate y ventresca de bonito.

Berberechos y jugo de pochas.

Zamburiña.

Gamba de Palamós.

Chipirón en su tinta y cebolla caramelizada.

Hongos y berenjena.

Kokotxa de bacalao.

Salmonete y crujientes.

Chuleta de vaca.

Helado de leche reducida y jugo de remolacha.

Higo y crema de almendra.

Mignardise y cacao.

El restaurante también ofrece un servicio de carta.

Las reseñas del Asador Etxebarri

Las reseñas en TripAdvisor de este restaurante le otorgan una puntuación de 4,5 sobre 5. De hecho, 969 comensales dejaron su opinión sobre el establecimiento de Axpe Atxondo, brillando las reseñas positivas. “Simplemente espectacular”, “un producto y servicio de matrícula” y “la mejor comida de mi vida” son algunos de los comentarios de los clientes satisfechos.

Asimismo, las reseñas de Google muestran una valoración similar. En este caso, los visitantes lo evalúan con una nota de 4,4 sobre 5 estrellas. En total, Etxebarri tiene 1.290 reseñas. “Espectacular. No me extraña que lo hayan vuelto a elegir recientemente como el tercer mejor restaurante del mundo”, comentaba María José Torres tras visitarlo hace uno año.

Cómo llegar al Axpe Atxondo y a Etxebarri

Desde Bilbao tan solo se tarda 34 minutos en llegar al restaurante. La ruta más rápida con peajes combina el Corredor del Txorierri/N-637 y la AP-8. Otra opción, también con peajes, es coger directamente la AP-8. En este caso, la duración del viaje se incrementa ligeramente hasta los 36 minutos.

Seguir leyendo: