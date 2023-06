María Guardiola, el “soplo de aire fresco” de Feijóo por negarse a formar Gobierno con Vox

La presidenta del PP, María Guardiola, a su llegada al pleno de la Asamblea (Asamblea de Extremadura)

Desde que llegó a la presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo tenía un máxima: no pactar con Vox. Una directriz que quería extender entre todos los políticos del partido, quería llevar la moderación por bandera. Sin embargo, las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28-M tiraron al traste sus planes. A pesar que los populares han conseguido imponerse en la mayor parte del mapa español, se están viendo obligados a recurrir a pactos con Vox para poder gobernar. La única que se ha plantado ante los de Santiago Abascal ha sido María Guardiola, la candidata del PP en Extremadura, quien ha afirmado que no gobernará con aquellos que niegan la violencia machista. De esta forma, la política extremeña recupera la moderación de Feijóo y da al líder popular un “soplo de aire fresco”, ya que tiene claro que no puede gobernar con alguien que “quiere tirar la Extremadura que no les gusta a la basura”.

La candidata del Partido Popular ha explicado en una entrevista en Cadena Ser que ella no estaba dispuesta a faltar a sus compromisos y que sabía que Vox no iba a entrar en el Gobierno. “No es que yo quiera gobernar gratis, o el regalo de los cinco diputados que tiene Vox. Les he ofrecido presidencia del Parlamento, el control de la Mesa del Parlamento con una Secretaría, el senador Autonómico, y ellos han decidido regalarle el control de la Mesa al PSOE. Han vendido a Extremadura y se han sometido a su partido a nivel nacional”, ha asegurado Guardiola.

La candidata popular también ha explicado que Vox han decidido “poner palos en la rueda del cambio”. A lo que ha añadido: “Ellos que hablan tanto de la derechita cobarde, pues yo creo que la cobardía la han ejercido ellos por dejarse manipular o dejarse convencer por intereses de su partido a nivel nacional y olvidarse completamente de lo que están pidiendo los extremeños”. A pesar de esto, Guardiola ha destacado que ella ha intentado buscar todos los puntos de encuentro con Vox, puntos en los que ellos pudieran sentirse cómodos, pero lo rechazaron.

Respecto a la posibilidad de someterse a una investidura, ha expresado que solo se someterá si la formación de Santiago Abascal les da los apoyos. En este sentido, ha manifestado que espera que recapaciten y puedan apoyar “un Gobierno de cambio” en la comunidad. ¿Y la posible investidura de Guillermo Fernández Vara? María Guardiola considera que sería un “ejercicio de cinismo”. “Quien ganó las elecciones es quien nos tiene sometidos al calvario, el PSOE es quien ha olvidado Extremadura, quien se ha olvidado de los problemas de los extremeños y quien debería estar pendiente de los problemas de aquí”.

El candidato del PSOE a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. (Europa Press/Jorge Armestar)

¿Repetición electoral?

Con un PP que rechaza formar Gobierno con Vox, la formación de Santiago Abascal que compromete su apoyo a su entrada en el Ejecutivo y un PSOE incapaz de sumar para llegar a la mayoría necesaria, parece que el escenario previsible en esta región será la repetición electoral. Guardiola confía en que Vox cambie de opinión y le brinde su apoyo. Sobre la posibilidad de que sea ella quien apoye la investidura del Fernández Vara, María Guardiola ha rechazado esta vía rotundamente, ya que considera que se han olvidado que debían gobernar para que Extremadura prosperase y no lo han hecho.

Acuerdo en la Comunidad Valenciana

Al ser preguntada por el acuerdo en la Comunidad Valenciana, la candidata popular ha destacado que ella está centrada en su tierra. No sé el acuerdo al que han llegado, confió en Carlos Mazón, va a ser un maravilloso presidente, velará por el interés general de todos los vecinos”. Respecto a la directrices de Génova sobre los pactos, ha asegurado que en el partido tienen libertad en cada territorio para llegar a acuerdos que consideren que más a ser “óptimos” para la región y los vecinos. “Feijóo nos ha dado mano libre a todos los líderes territoriales”, ha explicado.

