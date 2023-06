La hierba, territorio comanche para Alcaraz

Carlos Alcaraz durante su último partido en Wimbledon (REUTERS/Hannah Mckay)

Por poder, Carlos Alcaraz podría convertirse, en unos días, en el tercer campeón español de la historia del torneo de Queen’s, tras Rafa Nadal (2008) y Feliciano López (2017 y 2019), uno de nuestros mejores tenistas sobre hierba. Sin embargo, el ahora número 2 del mundo ha desempolvado la cautela, a la par que el realismo, antes de disputar el primer encuentro de su carrera en la competición previa a Wimbledon por excelencia: en esta superficie, “es más complicado” que brille. Por falta de rodaje y porque, con sinceridad, le ha “costado un poquito” en los partidos que ha disputado en ella.

Si nos ceñimos al tercer Grand Slam del curso tenístico, el que encumbra el césped, Alcaraz apenas lo ha disputado en dos ocasiones como profesional. La primera fue en 2021. Entonces, el español superó al entonces 116 de la clasificación ATP, el japonés Yasutaka Uchiyama, en primera ronda (6-3, 6-7 [4], 6-2, 3-6, 6-3). Para despedirse del torneo a continuación, eliminado en segunda ronda por el ruso Daniil Medvedev, uno de sus grandes rivales en la actualidad y 2 del ranking en ese momento (6-4, 6-1, 6-2).

Las cosas fueron algo mejor para el murciano en 2022. En el debut, acabó con el alemán Jan-Lennard Struff (al que derrotó en la final de Madrid este 2023), aunque con sufrimiento (4-6, 7-5, 4-6, 7-6 [3], 6-4). Después de deshacerse del que era 155 del mundo, acabó con el 53, el neerlandés Tallon Griekspoor, en segunda ronda (6-4, 7-6, 6-3). Ya en la tercera, eliminó al también germano Oscar Otte, puesto 36 (6-3, 6-1, 6-2). Y en octavos de final, la segunda aventura en Wimbledon llegó a la conclusión, ante un adversario tan recurrente para Alcaraz como lo es el italiano Jannik Sinner (6-1, 6-4, 6-7 [8], 6-3).

Alcaraz se lamenta en las semifinales de Roland Garros (AP Foto/Jean-Francois Badias)

Alcaraz también compitió en la edición júnior de Wimbledon 2019, llegando, en ese caso, hasta cuartos de final (derrota por 6-1 y 6-4 frente al estadounidense Martin Damm). En lo que respecta a las citas previas al grande de la hierba, su concurso se reduce a un par de partidos de exhibición en Hurlingham el año pasado. En ambos casos, con derrota ante dos jugadores notables como el estadounidense Frances Tiafoe (6-4, 6-2) y el noruego Casper Ruud (7-6 [2], 6-2).

Cuadro duro en Queen’s

Alcaraz quiere intentar llegar lo más lejos posible en el próximo Wimbledon. De ahí que esta temporada sí sea de la partida en Queen’s, el mejor escenario para probarse antes de aparecer por el All England Tennis Club londinense. Para empezar, se enfrentará a una de las grandes promesas de futuro del tenis francés, Arthur Fils, este martes: nunca se ha medido al actual número 62 del mundo, que viene de la previa.

Si supera este compromiso, el de El Palmar tendrá que vérselas o bien con el checo Jiri Lehecka (número 36) o bien con Alejandro Davidovich (33): nadie quiere tener al otro lado de la red a ninguno de ellos en hierba. Más adelante, en cuartos, esperarían el finlandés Emil Ruusuvuori (44 del ranking: ya plantó bastante cara a Alcaraz hace unas semanas en Madrid) o el argentino Francisco Cerúndolo (número 19).

Eso sí, lo peor esperaría en las semifinales y la final si Alcaraz las alcanzase: Tiafoe, que acaba de entrar en el Top 10 y de ganar en Stuttgart, o el local Cameron Norrie (número 13) primero y el danés Holger Rune (6), el estadounidense Taylor Fritz (8: cuartos en Stuttgart) o toda una leyenda como el también británico Andy Murray (el doble campeón en Wimbledon, ahora en el puesto 38, ha ganado dos Challenger en hierba este mes) en el caso de plantarse en el duelo por el título.

Alcaraz en acción en Wimbledon (REUTERS/Matthew Childs)

Quien no estará finalmente en el camino de Alcaraz en Queen’s, como estaba previsto de cara a unos posibles cuartos de final, será el italiano Matteo Berrettini (34 del mundo). El campeón de las dos últimas ediciones del evento ha causado baja a última hora, así que ya no se medirá al español. Aunque este, por si acaso, tampoco quiere disparar las expectativas de cara a Wimbledon: “No voy a decir que no estoy capacitado de ganarle a Djokovic, pero en esta superficie tengo menos posibilidades”.

