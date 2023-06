Alcaraz ya mira a Wimbledon: “En hierba tengo menos posibilidades de ganar a Djokovic”

Alcaraz durante el partido de Roland Garros ante Djokovic (REUTERS).

Carlos Alcaraz ya ha pasado página tras su derrota ante Djokovic en semifinales de Roland Garros. El murciano, una vez superados los problemas sufridos ante el serbio y las molestias en su muñeca, encara la gira de hierba con el número uno del ranking mundial en juego. Actualmente lo ocupa Djokovic tras ganar en la Philippe Chatrier, pero la distancia con el murciano es mínima, tan sólo 420 puntos. Desventaja que remontará si conquista el torneo de Queen’s que reparte 500 puntos para el vencedor. El serbio confirmó su ausencia hasta Wimbledon.

El tenista español llegó el pasado sábado a Londres donde ya se ha ejercitado en dos ocasiones. La hierba es la superficie más inhóspita para él. En ella apenas ha jugado dos torneos oficiales, Wimbledon 2021 y 2022. “La parte más difícil en esta superficie es moverme bien. Hay que tener más cuidado que en otras superficies. Lo que encuentro más cómodo es ir a la red, jugar agresivo, jugar con ese estilo me gusta y es cómodo”, afirma el murciano cuya planificación previa a Wimbledon está diseñada: competirá en Queen’s y disputará la exhibición de Hurlingham.

“Va a ser un mes un poco diferente, estaremos todo el mes en Londres. Tenemos una casa en la que convivimos todos. Al final al estar en un casa lo vives diferente, estás más tiempo con los tuyos. Estás como en casa. Tengo la suerte de que mi padre está aquí y según avancen los días vendrá más gente de Murcia. Jugamos a juegos de mesa, intentamos desconectar y pasarlo bien”, revela el español.

La hierba, principal hándicap para ganar a Djokovic

El poco bagaje de Alcaraz en hierba, sólo dos torneos disputados, unida a la experiencia de Djokovic en Wimbledon, segundo tenista que más veces ha ganado en Londres, desnivelan un posible enfrentamiento entre ambos. “siempre he dicho que yo pienso que puedo ganar en cada torneo al que voy. Es cierto que en hierba es más complicado. No tengo tanta experiencia y en los partidos que he jugado me ha costado un poquito. Djokovic junto con Federer son de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que va a ser complicado. Kyrgios ya hizo una final de Wimbledon, tiene un juego muy bueno aquí. No voy a decir que no estoy capacitado de ganarle a Djokovic, pero en esta superficie tengo menos posibilidades”, explicó Alcaraz.

El español Carlos Alcaraz reacciona con dolor al final del tercer juego del tercer set durante su partido semifinal en el Abierto de Francia de tenis, en contra del serbio Novak Djokovic, en el estadio Roland Garros, em París, el viernes 9 de junio de 2023. (AP Foto/Jean-Francois Badias)

Viene de caer ante el serbio en semifinales de Roland Garros. Un partido marcado por los calambres que le lastraron al comienzo del tercer set. “He pensado en el partido contra Novak, lo que pasó, intentando sacar cosas positivas y aprender, pero un par de días después de eso hay que pasar página y pensar en la gira de hierba. Fue solo mi segunda semifinal de Grand Slam. Nunca es fácil jugar contra él. La próxima vez va a ser diferente. Lidiaré con la presión y los nervios mejor. He aprendido mucho de ese partido”.

Carlitos asegura que sus problemas físicos sufridos en los últimos meses, tanto musculares como mentales, han quedado en el pasado. “Sé que estoy a un buen nivel físicamente. Hay gente que cree que lo que me pasó contra Novak fue una lesión y yo no lo tomo así; fueron rampas. Es muy normal en los jugadores, todos han pasado calambres alguna vez. A los dos días estaba ya perfecto. Este último año sí que he tenido algunas lesiones, más que otras veces, pero físicamente creo que estamos haciendo un gran trabajo”, finalizó.

