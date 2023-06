Alcaraz se hunde ante Djokovic por una lesión y se queda fuera de la final de Roland Garros

Alcaraz, tras sufrir una lesión en el partido de semifinales de Roland Garros frente a Djokovic.

Carlos Alcaraz quiso, pero no pudo. Parecía que podía, de hecho, hasta que una inoportuna lesión le frenó en seco. El tenista español se llevó el segundo set, empató el partido y arrancó la tercera manga con furia y decidido a seguir con la remontada, pero un calambre en su pierna derecha se cruzó en el camino. Tuvo que recibir asistencia médica, parar el partido por un motivo que no está permitido y perdió su saque. Djokovic se llevó el break y raíz de ahí no tuvo rival. Alcaraz lo intentó, pero físicamente no pudo y acabó siendo derrotado por el serbio (3-6, 7-5, 1-6, 1-6).