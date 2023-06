¿Qué es el ‘lift and coast’? La técnica que obligó a Fernando Alonso a reducir la velocidad en Canadá

Fernando Alonso durante la carrera del GP de Canadá (REUTERS).

Lift and Coast. Tres palabras que no se pronuncian con poca asiduidad en Fórmula 1, pero cada vez que las escuchan los pilotos por radio se echan a temblar. El último en escucharlas fue Fernando Alonso durante el tramo final del GP de Canadá. El piloto asturiano trataba de acercarse lo máximo posible a Verstappen para poder presionarle cuando desde el muro le transmitieron el mensaje. “Fernando, tienes que hacer lift and coast para evitar problemas”. Alonso acató órdenes evitó cualquier tipo de contratiempo.

Pero ¿qué es el lift and coast? La traducción más acercada del español se refiere a esta estrategia como “rodar por inercia”. Esto quiere decir que el piloto debe levantar su pie del acelerador y el monoplaza avanza hasta la zona de frenado por su fuerza de inercia. La distancia que recorre bajo esta táctica es de entre 15 y 20 metros. La aerodinámica del coche y el freno motor ayudan al monoplaza a reducir la velocidad lo que ayuda a apretar algo más al salir de la curva. Sirve tanto para paliar un problema en los frenos como para ahorrar combustible y llegar al final de carrera. Precisamente lo que le ocurrió a Fernando, o eso creían.

Todo quedó en un susto

“Pensamos que teníamos un problema que al final no se materializó. No estábamos segurod y por ello decidimos hacer lift and coast como precaución. No queríamos correr ningún riesgo. ¿Cuánto tiempo nos costaba por vuelta? Es difícil juzgar. Unas décimas, probablemente, uno o dos, tal vez. Fue una cuestión de precaución. Puedes elegir entre no terminar o llegar con un poco más de combustible, así que queríamos estar seguros”, reveló Mike Krack, ingeniero jefe de Aston Martin.

Cabe recordar que los monoplozas deben acabar la carrera con una cantidad suficiente de combustible para que la FIA tome una muestra y determine que no ha sido manipulado. El asturiano, consciente del tiempo que perdía vuelta a vuelta, pidió que le avisaran cuando podía dejar de ahorrar combustible porque quería atacar a Verstappen. “Decidme cuando puedo dejar de hacer lift and coast, quiero ganar esta carrera”, dijo por radio, pero para cuando eso sucedió, la distancia con el de Red Bull ya era demasiado grande.

Krack, en tono sorpresivo, no quiso dejar pasar por alto un detalle de la escudería Mercedes. “Creo que le dijeron a Hamilton que teníamos un problema con los frenos. Nos miramos en el muro y dijimos: ‘¡Oh, supongo que saben más sobre nuestro auto que nosotros! Deberíamos hablar con todos los ingenieros de Mercedes”, finalizó entre risas.

Alonso y Aston Martin recuperaron la sonrisa y el podio gracias al buen funcionamiento de las mejoras introducidas y ya miran con ilusión el próximo gran premio en Austria. Allí, en casa de los Red Bull, buscarán la primera victoria de la temporada. La 33 de Alonso tendrá que esperar al menos dos semanas más.

