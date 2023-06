Unai Simón reivindica su puesto en la selección: dos penaltis parados que dan a España la victoria en la final de la Nations League

El portero de España, Unai Simon, durante la final de la Nations League ante Croacia (REUTERS/Yves Herman)

Unai Simón se ha hecho grande bajo palos en los disparos a diez metros y ha reivindicado su puesto como portero titular de la Selección española. El guardameta del Athletic de Bilbao ha cometido varios errores con la camiseta de España que han cuestionado su puesto como internacional. Sin embargo, durante el encuentro contra Croacia en la final de la Nations League ha realizado una actuación magistral, demostrando que el guardián de la portaría española debe ser él, al parar dos penaltis que han dado la victoria a la Selección.

Incertidumbre es que lo había respecto a la portería española. El seleccionador, Luis de la Fuente, siempre ha mostrado su confianza por Unai Simón. Sin embargo, una lesión en el tendón de Aquiles del pie derecho le obligó a dejar fuera al vasco la que fue su primera lista de convocados. Kepa, David Raya y Roberto Sánchez fueron los porteros con los que el seleccionador decidió contar. Finalmente, fue Kepa el arquero titular de los encuentros frente a Noruega y Escocia, ambos acabados con la portería a cero. Esto complicada el regreso de Unai Simón al once titular de La Roja.

En la convocatoria para la Nations League, ya recuperado, el seleccionador sí que quiso contar con él, aunque su titularidad no estaba clara. En ese momento, Simón destacó: “No soy nadie para decir si merezco ser titular, lo que intento es entrenar, mejorar porque tengo mucho margen de mejora y ser mejor portero. El resto de méritos no valen para nada. La decisión la toma Luis y punto. No sé quien va a jugar ante Italia y, sinceramente, no me preocupa”.

Sin embargo, De la Fuente no ha dudado en situarle bajo los tres bajo en los dos partidos de la Nations League y el guardameta ha sabido aprovecharlos. En concreto, frente a la selección croata, la actuación del vasco ha sido decisiva para dar a España la victoria y con ello su quinto título, el primero desde el año 2012 cuando ganaron su tercera Eurocopa.

España gana la final de la Nations League ante Croacia (REUTERS/Yves Herman)

Tras el encuentro, en declaraciones a los medios, ha asegurado que durante el partido pensaba en el dos a uno que les ganó Francia en la final en Italia la última vez. “Nos fuimos muy dolidos de aquel partido porque se nos escapó al final y nos merecíamos más y esta no se nos podía escapar”. A lo que ha añadido, además, que se han “quitado la espinita de poder conseguir un título con la selección, que llevábamos mucho sin poder conseguirlo”.

También ha explicado que confiaba en resolver el partido antes de los penaltis. “Ha sido muy, muy ajustado. No pensamos que íbamos a ganar fácil; contábamos con que ellos en defensa son muy fuertes. Nosotros hemos planteado nuestro juego desde la posesión, desde el toque, y hemos sabido contrarrestar muy bien sus contraataques y esos centros por banda”. ha asegurado.

Se desquita con los penaltis

Sin embargo las últimas actuaciones de España en los penaltis no fueron especialmente buenas. La racha con la que La Roja ha llegado a la final de la Nations League no jugaba a su favor. Tan solo una victoria en tres tandas de penaltis con Unai Simón bajo los palos, pero el vasco no estaba dispuesto a agrandar esta mala racha. En este sentido, tras el encuentro con Croacia, el guardameta ha afirmado que todas las tandas de penaltis y su preparación es igual: analizas al rival, te preparas para lo que pueda venir y actúas de la manera que tienes pensado. “Si hubiéramos perdido la verdad que la media habría sido un desastre, ganar solo una tanda de penaltis de cuatro, pero hoy no ha sido así”.

