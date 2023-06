El dardo de Kroos a Hazard: “Vino por mucho dinero y prácticamente dejó morir su carrera”

Toni Kroos y Eden Hazard.

Cada miércoles, Toni Kroos acapara titulares. Y no por su rendimiento, sino por los comentarios que deja en Einfach mal Luppen, el podcast semanal que graba con su hermano Félix y en el que ambos analizan y opinan sobre los asuntos que acaparan la actualidad futbolística. En esta ocasión, el protagonista principal era su nuevo compañero en el centro del campo del Real Madrid, Jude Bellingham. El joven inglés copaba la conversación cuando Toni le lanzó un dardo al ya exmadridista Eden Hazard mientras se discutía sobre el precio –103 millones de euros– que el club ha pagado al Borussia Dortmund por su traspaso.

“También tuvimos a alguien que vino por mucho dinero y más o menos dejó morir su carrera”, valoró Kroos, en una clara referencia al belga. “También se movió mucho dinero y creo que todo el mundo diría en retrospectiva que no fue un buen fichaje”, continuó.

Te puede interesar: El Real Madrid hace oficial el fichaje de Bellingham

No es la primera que el exjugador del Bayern Múnich se refiere a Hazard en términos poco cariñosos. Ya el pasado mes de marzo, en un reportaje que televisión Eleven Belgium emitió sobre Eden, aseguró que no sentía ninguna pena por la situación que el extremo estaba atravesando. “La situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al final, cada uno es en cierta medida responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Conozco muy bien a Eden, pero sólo compadezco a personas que está en situaciones muy malas y él no es una de ellas”, aseguró Kroos, que fue uno de los participantes.

El fichaje de Bellingham

Más allá de la crítica encubierta a Hazard, el alemán, que continuará un año más en el Madrid, ha valorado positivamente el fichaje de Bellingham. “Es un jugador top que muchos equipos querían por la mezcla entre calidad y edad que reúne”, considera Kroos, que ha elogiado el rendimiento de su compañero en la Bundesliga. “He visto momentos destacados del Dortmund, especialmente en Champions League. Solía jugar muy, muy bien”, añade.

Por último, ha defendido la inversión realizada por el inglés argumentando la buena labor de la parcela deportiva del club blanco. “Suelo tener mucha confianza en nuestros responsables. Si el Real Madrid pone tanto, espero que sea un fichaje muy bueno para nosotros. Si lo hace igual de bien que en el Dortmund, se podrá decir que es una buena incorporación. Si no, pues no”.

Seguir leyendo: