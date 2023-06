De la Fuente se examina en la Nations League

Luis de la Fuente junto a Asensio y Jordi Alba en el último entrenamiento de España. PABLO GARCÍA

No es la Liga de Naciones una de esas competiciones especialmente atractivas ni ilusionantes para el aficionado medio, y puede que tampoco para muchos de sus protagonistas, los jugadores, seguramente ya con la mente en las vacaciones tras el desgaste del curso futbolístico. Creada por la UEFA en 2018, la tercera edición de este torneo carente de tradición y arraigo llega a su fase final con un hombre, Luis de la Fuente, en el alambre. El entrenador escogido Luis Rubiales, presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), para reemplazar a Luis Enrique se juega gran parte de su proyecto al frente de la selección española.

De la Fuente afronta la cita como una auténtica prueba de fuego después de un estreno decepcionante al frente de la Roja. Desde Las Rozas han asegurado por activa y por pasiva durante la última semana que la continuidad del seleccionador no corre peligro pase lo que pase en este torneo, pero lo cierto es que se figura puede quedar debilitada si España prolonga las dudas y el nivel que mostró ante Noruega y especialmente en la derrota ante Escocia en el mes de marzo.

🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador de la @SEFutbol: "Estamos ilusionados en poder conseguirlo. Hay potencial para ganar cualquier título, tenemos una selección muy potente".



➡️ "Un España - Italia podría ser una final de Europeo o de Mundial".#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/udjyUoTclH — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 14, 2023

El seleccionador, que solo cuenta con esos dos partidos de bagaje en la absoluta, parece consciente del ruido que existe a su alrededor y no rebaja la trascendencia que tiene para él este torneo. “Yo lo veo como si fuera mi último partido. Pero no ahora, de siempre. Es la única manera de afrontar algo con energía y con ganas, dejándote todo por pensar que es la última oportunidad de tu vida”, se autoexige. “¿Qué pasará este jueves? Desgraciadamente, no lo sabemos, pero lo vamos a afrontar como si nos fuera la vida deportiva en ello y vamos a ir con todo”, ha insistido antes de medirse ante Italia (20:45 horas, TVE) en las semifinales.

El valor de un título

Por más descafeinada que pueda parecer la cita, la realidad es que pone en juego un título, hecho que De la Fuente pone en valor. “Nos jugamos un título, es una oportunidad histórica de ganar en dos partidos. Estamos contentísimos y responsabilizados, veo al equipo convencido de que podemos hacer algo muy importante”, ha enfatizado el preparador, alejado de todos los rumores y poco preocupado por el trato que le dispensa la opinión pública. “Me inquieta lo que controlo. Los dimes y diretes no me quitan un segundo”.

De la Fuente durante la conferencia previa al partido entre España e Italia.

La selección apenas ha tenido cinco días para preparar el duelo ante Italia, un margen tiempo realmente estrecho para un combinado inmerso en pleno proceso de reconstrucción. “El hándicap de los seleccionadores es la falta de tiempo y lo importante es la calidad de esos minutos que disponemos. Tenemos la ventaja de que los futbolistas asimilan rápidamente el mensaje y, poco a poco, en cuanto tengamos la oportunidad de jugar, entrenar y conocernos más, la idea se irá consolidando”, ha explicado el entrenador.

Rodri y Laporte, disponibles

De la Fuente ha asegurado que los dos campeones de la Champions League, Rodri y Laporte, que se incorporaron más tarde que el resto a la concentración, están disponibles para el duelo ante Italia. “Llegan con una motivación excepcional y estoy muy tranquilo y convencido de que están preparados para jugar. En el caso de Rodrigo ha sido el MVP de la Champions y más motivación es difícil que tenga. Si necesitamos de él y de Laporte, no fallarán. Tengo confianza en que estarán a la altura de lo que requiere un partido así”, ha expresado.

Con Dani Olmo renqueante a causa de unos problemas físicos, la gran apuesta de De la Fuente para las semifinales podría ser Ansu Fati. El canterano del Barcelona, que entró en la lista a última hora por la lesión de Nico Williams, tiene opciones de formar ataque junto a Asensio y Morata. La principal incógnita del once está en la portería, donde el seleccionador tendrá que escoger entre Kepa y Unai Simón. Tampoco está claro quien acompañará al debutante Le Normand en el centro de la zaga, con Nacho o Laporte como opciones.

Sea como sea, el duelo ante Italia se percibe como algo más que una semifinal para la España de De la Fuente. Un título y la estabilidad del proyecto están en juego en Holanda.

