Los tres retos íntimos a los que se enfrenta la infanta Cristina en su 58 cumpleaños

La Infanta Cristina en una imagen de archivo.

Este martes 13 de junio la infanta Cristina celebra su 58 cumpleaños, una cifra que sin ser redonda llega cargada de retos a su vida. Los últimos meses no han sido fáciles para la hermana de Felipe VI, que ha visto no solo como su vida personal ha vuelto a desmoronarse, sino que se ha convertido en uno de los temas que más atención mediática han despertado.

Todo comenzó con la infidelidad de su todavía marido, Iñaki Urdangarin, que fue descubierta a través de unas fotografías publicadas en Lecturas en las que se le podía ver junto a una mujer que no era la Infanta. Desde entonces nada ha sido igual para Cristina, que vuelve a vivir una etapa llena de complicaciones y cuyo horizonte está marcado por los desafíos.

Pese a que ha querido mantenerse en un discreto segundo plano, dejándose ver tan solo en momentos necesarios, como el funeral de su tío Constantino de Grecia, las decisiones que tome en los próximos meses volverán a convertirla en protagonista de titulares.

Te puede interesar: El privilegio ‘real’ del que Iñaki Urdangarin sigue disfrutando con su novia, Ainhoa Armentia

1. El divorcio de Iñaki Urdangarin

De todos los retos a los que se tiene que enfrentar la Infanta, el acuerdo de divorcio con Iñaki Urdangarin es el más importante. Tras meses de negociaciones, todo apunta a que la firma está cada vez más cerca, especialmente desde que el pasado 5 junio la hija pequeña de la pareja, Irene Urdangarin, cumpliera la mayoría de edad, pues ya pueden formalizar su separación con la mediación de un notario y ante la presencia de sus abogados, evitando así acudir ante el juez.

Pero para llegar a ese punto primero deben llevar a un acuerdo definitivo y es que la hija de los reyes eméritos no está dispuesta a sufragar la vida de su ex, quien la traicionó con Ainhoa Armentia. “Este acuerdo pasa por firmar un convenio de regulación del que falta la firma por cuestiones económicas. El problema económico vendría de que Iñaki, al parecer, tiene que recibir una compensación por parte de la infanta Cristina. Ella no está dispuesta a financiar la vida de él estando con otra mujer”, afirmó la periodista Paloma García-Pelayo sobre este asunto.

El rey Felipe junto a su hermana la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo.

2. La relación con Felipe VI y Letizia

A raíz de la imputación de Iñaki Urdangarin en el Caso Nóos, en el que Cristina también se vio salpicada hasta el punto de tener que sentarse ante el juez como supuesta cooperadora en dos delitos fiscales, las cosas no han sido iguales entre la Infanta y su hermano. Tras conocerse los hechos, Felipe VI fue contundente y en junio de 2015 le retiró el título de duquesa de Lugo.

Esta decisión se vio como un símbolo del alejamiento entre el Rey y su hermana mayor, que ya estaba apartada de toda actividad institucional desde finales de 2011 y no formaba parte de la Familia Real tras la abdicación de Felipe VI. Desde entonces la situación no ha mejorado, al menos de manera pública y es que el soberano ha querido proteger a la Corona.

Sin embargo, todo podría cambiar en los próximos meses. De hecho, el verano pasado los hermanos ya coincidieron en Mallorca, a donde Cristina regresó para veranear tras nueve años de ausencia. Según publicaba Vanitatis en aquel momento coincidieron durante unas horas, protagonizando un reencuentro muy especial.

La infanta Cristina en una imagen de archivo. (AP)

3. Más cerca de España

La infanta Cristina continúa afincada en Ginebra, donde se mudó en 2013 junto a sus hijos. La capital de Suiza se convirtió en su mejor refugio durante su época más amarga, en la que Iñaki Urdangarin estaba preso en la cárcel de Brieva. Allí no solo ha sido donde han crecido sus hijos, también donde ella ha podido vivir alejada del foco mediático.

Tras la mayoría de edad de su hija poco la retiene en la ciudad, pues la joven está a punto de comenzar la etapa universitaria, pero todo apunta a que seguirá viviendo allí, donde puede pasar desapercibida. Pese a ello, Cristina regresa a España cada vez con mayor asiduidad, especialmente a Barcelona, donde nacieron sus hijos y donde vivió una de las etapas más felices de su vida.

Leer más: