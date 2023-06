Sumar coge vuelo mientras Podemos agita una batalla contraproducente y sin salida

Montaje con imágenes de Yolanda Díaz, líder de Sumar, y Pablo Iglesias, exdirigente de Podemos.

La coalición de las izquierdas para las elecciones generales del 23-J está dando mucho que hablar. Sumar existe, al menos en el papel. Yolanda Díaz la registró in extremis el pasado viernes, pocas horas antes de agotar el plazo. El acuerdo llegó hasta el comité federal del PSOE, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valoró el pacto como “una noticia positiva”. No es para menos. El liderazgo de la próxima legislatura se juega precisamente en el tercer cajón del podio. Todo depende de lo que sean capaces de hacer tanto Díaz como Abascal en las circunscripciones más ajustadas, de ahí la satisfacción del líder de Vox, al que le viene como anillo al dedo todo el ruido generado en la última semana en torno a las listas, los vetos y los egos del bloque progresista.

Después de la tempestad dicen que llega la calma, aunque parece que en esta ocasión ni siquiera el refrán quiere encajar. La actual crisis interna que atraviesa la izquierda tiene múltiples lecturas, tal vez demasiadas, y por eso lo que prevalece es el bullicio. Sumar, que integra a una quincena de formaciones, marca distancias, al menos de cara a la galería, para coger vuelo. Este sábado Yolanda Díaz, líder de la plataforma, presentaba el proyecto sin referencias al conflicto, con la mirada puesta en la convocatoria electoral. La estrategia de Podemos, en cambio, pasa por exprimir al máximo la polémica.

Sumar es una coalición de 15 partidos. Casi todos han llevado las negociaciones con cierta discreción, sin entrar en reproches cruzados para no empañar la imagen final del puzle. Casi todos menos uno, Podemos, que ha mantenido un tira y afloja constante con la vicepresidenta segunda y número uno de la formación. Los de Ione Belarra han hecho de los “vetos” su coartada e insisten en la necesidad de incluir en las listas a Irene Montero, actual ministra de Igualdad y superviviente de la vieja guardia del partido morado, para seguir adelante con el pacto.

Este fin de semana, Pablo Echenique también mostró su respaldo a Montero y denunció de paso su “veto indirecto” porque Sumar no lo colocó como cabeza de lista por Zaragoza. Se trata del único escaño que obtuvo Podemos en Aragón en los comicios de 2019, por lo que su caída de la papeleta implica automáticamente la salida del Congreso. Irene, en cambio, se mantiene en la sombra, y solo apareció para responder a su compañero de partido. “Jefe te quiero mucho”, contestó a la carta de Echenique. Mucho más activo está Palo Iglesia, exsecretario general de la formación, que compartió en Twitter varios artículos y opiniones adversas contra la coalición que su propio partido integra. Uno de los textos, publicado en Canal Red, el medio que él mismo dirige, culpa a Díaz del “entierro” de Podemos y desluce con un repertorio de descalificativos su proyecto político.

Yolanda Díaz: oídos sordos

Mientras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha preferido no hacer declaraciones en público sobre los reproches que entorpecen desde hace unos días la puesta en largo de su coalición. En la presentación del acuerdo ni siquiera mencionó de forma explícita al partido morado y se dirigió en los mismos términos a cada uno de los 15 grupos que concurren en la misma papeleta. Un reportero de Canal Red que acudió al acto trató de conseguir las primeras palabras de la todavía ministra de Trabajo sobre sus próximos pasos a seguir, aunque no obtuvo respuesta. La candidata no hizo otra cosa que mantenerse fiel a lo que han transmitido siempre desde Sumar: Podemos sería tratado como uno más dentro de la coalición.

Yolanda Díaz durante el acto de presentación de Sumar.

El intercambio de regañinas ha alcanzado incluso a líderes históricos del bloque progresista, como Alberto Garzón, que ha renunciado voluntariamente a formar parte de las listas de Sumar para el 23-J. El coordinador general de Izquierda Unida ha denunciado a través de su perfil de Twitter los ataques recibidos por “un ejército de soldados tuiteros” que se hicieron eco de un bulo sobre su futuro profesional. Además, ha aprovechado para recordar que “hay vida más allá de los cargos públicos” y ha pedido a sus detractores que “dejen de intoxicar” el ambiente a poco más de un mes de la cita con las urnas.

Por ahora, y por más que se sellase el acuerdo a tiempo y Podemos esté ya integrado en Sumar, este es el ambiente que respira en la coalición que será decisiva para mantener el gobierno progresista. Mientras Yolanda Díaz avanza, los morados se mantienen en guerra.

