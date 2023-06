Pablo Iglesias señala a Más Madrid, Compromís y los Comunes por los vetos a Podemos y a Irene Montero

El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, protagoniza el acto de cierre de campaña de Unides Podem Esquerra Unida en la Comunitat Valenciana (EFE/ Kai Forsterling)

Las elecciones del 23-J están cada vez más cerca y las formaciones de la izquierda parecen incapazces de llegar a un punto de entedimiento y todo debido a una cuestión, la posible presencia de Podemos en las listas de Sumar. Los vetos respecto a esta adhesión han comenzado a extenderse y, en especial, contra Irene Montero. En este sentido, el exdirigiente de Unidas Podemos Pablo Iglesias ha señalado a tres territorios de España como los principales opositores a la formación morada: Madrid, Valencia y Cataluña, en referencia a Más Madrid, Compromís y los Comunes. Respeto a Irene Montero, ha señalado que es necesario dejar a un lado los vetos si se quieren ganar las elecciones. “Las organizaciones se tienen que respetar, cada uno tiene derecho a decir ‘me representa esta gente’ y no meterse en la del resto. Es una falta de respeto”, ha añadido.

Iglesias, en declaraciones durante el programa de Ágora de Hora 25, ha considerado que si todavía no han llegado a un acuerdo Ione Belarra y Yolanda Díaz es debido a las formaciones que se están oponiendo a la presencia de Unidas Podemos. Además, ha explicado que estamos viviendo un momento de “excepcionalidad” y que no puede permitirse que distintas formaciones pretendan ir solas en determinadas regiones. “Creo que nadie debería asumir esa posición de suficiencia”, ha apuntado. En este sentido, ha pedido a estos partidos que se abran a llegar a acuerdos al igual que se está haciendo en otros puntos de España, donde los pactos están avanzando sin problemas.

Sobre como debería afrontar Yolanda Díaz esta situación, Iglesias ha dicho que deben preguntarle a ella, aunque ha afirmado que lo que se debería hacer es decir que “cabe todo el mundo y no debe ponerse ningún veto encima de la mesa, ya que cada vez que se ponen vetos las cosas no salen”. El exvicepresidente del Gobierno ha destacado que todo el espacio de la izquierda debe entenderse, aunque no sea la situación deseada. “Tenemos que asumir que el PSOE, EH Bildu, ERC o PNV tienen que entenderse, aunque no tengan el mismo proyecto político”, ya que el objetivo debe ser “ilusionar a la ciudadanía”.

La ministra de Igualdad y política de Unidas Podemos, Irene Montero

Críticas a la oposición

Pablo Iglesias ha hecho un llamamieno a “cambiar de mentalidad” e “ir sin complejos”. El exsecretario de Unidas Podemos ha explicado que hay que ser conscientes de que el PSOE va a tener que acordar con muchas fuerzas políticas. “Ya está bien que tengamos que aguantar que el PP, que es aliado de Vox en muchos territorios, pretenda descalificar los acuerdos que haga un Gobierno diciendo que los socialistas se han puesto de acuerdo con Bildu o con Irene Montero. Pues por supuesto que sí, sino no se pueden armar mayorías en este país”, ha asegurado.

En este sentido ha recordado que EH Bildu ha ganado prácticamente las elecciones en el País Vasco y que los ciudadanos de este territorio tienen el mismo derecho a voto que los de cualquier otra región. En cuanto a Irene Montero, ha apuntado que es la ministra de Igualdad y que si no le gusta al PP y a la “derecha mediática” será por algo, “por una señal de virtud y no de lo contrario”.

Podemos defiende la presencia de Montero

Después de que políticos de diversas formaciones emitieran su veto a determinados miembros de Podemos y, en concreto, a Irene Montero, la formación liderada por Ione Belarra no ha dudado en salir en defensa de la Ministra de Igualdad y su presencia en las listas para el 23-J. “Las exigencias, los vetos y las exclusiones torpedean la unidad”, ha señalado este lunes la coportavoz de Podemos Isa Serra en una rueda de prensa.

