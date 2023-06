Twin Melody: “Queremos volver al Benidorm Fest y participar más en el proceso creativo”

Paula y Aitana Etxeberria, conocidas como Twin Melody.

A sus 24 años, las hermanas Aitana y Paula Etxeberria pueden presumir de ser un auténtico fenómeno de las redes sociales. Estas gemelas conocidas como Twin Melody cuentan ya con casi 19 millones de seguidores en TikTok, 1,2 millones en Instagram y 2,1 millones de suscriptores en YouTube. Ahora, el documental Fenómeno Twin Melody, disponible en el catálogo de Prime Video, muestra al público el día a día de estas dos jóvenes vascas, su trabajo en las redes, su entorno más íntimo y su paso por el Benidorm Fest 2022.

Aitana y Paula han visitado la redacción de Infobae España para contar su experiencia rodando este documental. En la entrada, una marabunta de niños españoles y alemanes charlan con ellas, alterados por la presencia de dos estrellas ante sí. Cuando acudimos a su ‘rescate’, las artistas se despiden amablemente de sus fans y nos atienden con actitud cómoda y espontánea, fieles a su estilo de acabarse las frases una a la otra, demostrando que con el paso del tiempo siguen siendo una.

Avance del documental 'Fenómeno Twin Melody', en el que se muestra la faceta más desconocida de estas gemelas que arrasan en TikTok y que participaron en el Benidorm Fest 2022.

¿Cómo es la experiencia de protagonizar vuestro propio documental?

Ha sido una experiencia superbonita y única. Cuando nos propusieron hacer el documental, dijimos ‘¿cómo? ¿A nosotras?’. Era la época del Benidorm Fest y aprovechamos para contar nuestro proceso y mostrar cómo grabamos música, nuestra familia, nuestro entorno y cómo empezamos.

Vuestro crecimiento en redes ha sido muy rápido, ¿os ha dado tiempo de asimilarlo?

La gente desde fuera lo ve como algo muy rápido, pero nosotras llevamos desde los 15 años. Al principio, todo cuesta más, pero TikTok fue lo que nos hizo más conocidas. Hubo una época en la que ganábamos un millón de seguidores al mes. Estamos muy agradecidas por la gente que nos sigue.

En ‘Fenómeno Twin Melody’ se muestra vuestro paso por el Benidorm Fest. ¿Qué balance hacéis de esta experiencia?

Hacemos un balance muy positivo. Fue una experiencia muy enriquecedora, pudimos aprender mucho y ganar tablas en el escenario. Lo que más nos gustó fue la piña que hicimos con nuestros bailarines, no les conocíamos y nos conocimos allí. Fue como un campamento. Es un sitio donde hay mucha tensión y en grupo se hace más bonito.

Twin Melody, en la redacción de 'Infobae España'.

¿Notasteis que mucha gente tenía prejuicios con respecto a vosotras?

Viniendo de TikTok, la gente igual piensa que solo sabemos hacer vídeos, pero nosotras empezamos cantando, hemos ido a canto y a solfeo. Estamos muy agradecidas porque el Benidorm Fest nos ha dado la oportunidad de que se vea también esa parte nuestra y que la conozca más gente.

En el documental se ve una escena en la que Aitana se derrumba al despedirse de vuestra madre en el hotel. ¿Qué te pasaba por la cabeza en aquel momento?

Aitana: Estuvimos tres meses preparando tanto que llegó el día y me emocioné por todo lo que habíamos pasado. Tantos días sin dormir, ensayando, las críticas, la presión... Creo que me vino todo encima y me puse nerviosa.

En la rueda de prensa posterior a la gala también os derrumbasteis por las críticas...

Como hacemos contenido para redes, mucha gente que no nos conocía como cantantes no esperó a ver la actuación para valorar realmente nuestro trabajo. Las críticas constructivas siempre son bienvenidas, pero eso de reírse, meterse con una persona, animar a los demás a que también se metan con alguien que no ha hecho nada... Al final, es lo fácil, pero lo importante es tener respeto.

Twin Melody, en una fotografía promocional.

¿Estuvisteis muy pendientes de las críticas durante vuestro paso por el Benidorm Fest?

Paula: Yo estuve tres meses sin entrar absolutamente en ningún comentario en nuestros vídeos. Tuve un día malo y dije “esto no me suma nada, voy a enfocar todas mis fuerzas en hacer un buen show”.

Aitana: Yo sí estuve más pendiente. Siempre quería mirar a ver qué opinaban, pero luego me pasó factura.

Malbert es uno de esos haters que os ha criticado y estuvo acreditado en Benidorm. ¿En algún momento se dirigió a vosotras para pediros disculpas?

No queremos hablar de él ni darle protagonismo. Siguiente pregunta. Si quieres te hablamos de Sofía, de Meler, de Aritx... De gente que merece la pena.

¿Estáis de acuerdo con las palabras de Agoney en la rueda de prensa en la que señaló directamente a Malbert?

Paula: No nos vamos a meter en personas específicas. Voy a hablar en general para decir “no al hate”, sea de quien sea.

Aitana: Yo creo que Agoney habló muy bien. Fue como decirle a la cara lo que hace a alguien que hace bullying en clase.

¿Volveríais al Benidorm Fest?

Sí, obviamente. No el año que viene, porque necesitamos descansar y pensar bien en la siguiente actuación. Si se sigue haciendo, nos presentaremos.

¿Llevaréis una propuesta similar a ‘Sayonara’?

Llevaríamos algo diferente. Meteríamos más coreografía, otros colores, más dance break... Hemos hecho una lista de todos los cambios que haríamos. Nos gustaría participar más en el proceso, porque nos lo dieron todo hecho, confiamos en nuestro equipo y está muy bien, pero queremos pensar algo más nuestro.

