La opinión de Carlos Sainz sobre la preferencia de los fans por Fernando Alonso en España

Fernando Alonso y Carlos Sainz en una imagen de archivo (EFE/EPA/CHANDAN KHANNA / PISCINA)

Carlos Sainz no vive precisamente el inicio de temporada soñado en el Mundial de Fórmula 1. El piloto madrileño se está encontrando bastante incómodo con su Ferrari, que no termina de carburar: hasta el momento, tanto Aston Martin como Mercedes, y por supuesto Red Bull por encima de todos, se han mostrado superiores a la escudería italiana. Ni siquiera hacer buenas clasificaciones los sábados le ha dado alegrías los domingos, con un cuarto puesto en carrera (en Baréin, prueba inaugural de 2023) como mejor resultado.

Por eso, el sexto mejor piloto del campeonato (58 puntos) no tiene más remedio que resignarse y confiar en que vengan tiempos mejores. Entretanto, las cosas para el otro español de la parrilla, Fernando Alonso, están yendo de forma radicalmente distinta: cinco podios en siete carreras y tercer clasificado (99 puntos) de lo que va de campaña, sorprendiendo a propios y extraños con el rendimiento de su Aston Martin, primer equipo entre los mortales al menos hasta un Gran Premio de España en el que los Mercedes superaron a la marca británica.

Sainz no ha dudado en hablar con franqueza sobre el gran tirón que tiene Alonso entre los aficionados españoles, superior al que puede generar él. “No es que lo haya sentido, es que lo veo, pero no pasa nada. Lo entiendo perfectamente. Es algo que me parece completamente natural. Fernando ha sido dos veces campeón del mundo y es el que a mí me ha hecho llegar a la Fórmula 1″, ha reconocido ahora en una entrevista con El Larguero (Cadena SER).

Alonso y Sainz durante una de las sesiones de libres en Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

“Voy a todas las carreras a representar a mi país con la mejor de mis intenciones. Recibir ese apoyo es lo que me agrada y empuja”, expuso también Sainz, aclarando que asume sin ningún tipo de inconveniente que Alonso levante más pasiones. Tener dos Mundiales de F1 en su palmarés (2005 y 2006, ambos en Renault) es suficiente razón de peso como para que el favoritismo se decante del lado del asturiano.

“No estamos donde queremos”

En su conversación con la SER, Sainz no pudo esconder un cierto pesar por las decepciones que Ferrari se lleva carrera tras carrera. Barcelona no fue una excepción: “Estaba confiado porque los viernes fui bien. Pero me ha pasado tantas veces este año... Los domingos degradamos más y ya me olía y sabía que nos iba a costar mantenernos en el podio. Aun así, hubo una gran energía por estar en casa y me fui a la cama pensando que si hacía una carrera perfecta podía tener un podio. Rápidamente, me di cuenta de que me iba a ir poco a poco hacia atrás por la degradación de la carrera. Fue como un desagrado lento”.

El resumen, a estas alturas de campaña, está claro para el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña en 2022. “Charles (Leclerc) y yo estamos conduciendo a un nivel muy alto, pero estamos sufriendo de vez en cuando con algún error”, condensó Sainz. Añadió un rotundo “no estamos donde queremos” al exponer que Max Verstappen y Checo Pérez “no fallan y saben sacarle mucho partido” a su Red Bull y que Mercedes “también parece que ha sabido establecer la dirección correcta”.

Carlos Sainz después de la clasificación del GP de España (REUTERS/Nacho Doce)

Sainz no esconde que será muy complicado alcanzar a Red Bull, “claro favorito” para hacerse con el Mundial, en las carreras, ya que “muy pocos equipos han sabido recortar durante el año” su ventaja. Lo que no quita para que vaya a intentar cambiar esa situación: “Ahí voy a estar yo con Ferrari, listos para pescar un podio o una carrera”.

Además, desmiente los rumores que hablan de una supuesta salida de su actual equipo (”A mí no me gusta tener que decirle a un mecánico o a un ingeniero que lo que escucha no es real. A mí, a nivel personal, me afecta muy poquito”) y no quiere mojarse mucho sobre un cambio de escenario en el GP de España (”Quiero que haya uno, independientemente de ser Barcelona o Madrid. Tienes que ofrecer un producto que sea capaz de competir con Miami, México o Australia”).

