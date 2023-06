Alonso, tras su peor resultado de la temporada con Aston Martin: “No teníamos ritmo en ningún momento, hay que analizar el porqué”

Fernando Alonso durante el Gran Premio de España de F1 (REUTERS/Nacho Doce)

El Gran Premio de España de Fórmula 1 no trajo las buenas noticias esperadas para Fernando Alonso. Tras su esperanzador rendimiento el viernes, los problemas con los que se encontró el sábado, a consecuencia de la grava, le lastraron tanto en la clasificación como en la carrera. Alonso salió octavo y, finalmente, tan sólo pudo ser séptimo en Barcelona, donde tuvo que conformarse con una de las últimas plazas de puntuación al no poder competir, en ningún momento, por entrar en el podio.

“Carrera al final complicada, porque no teníamos ritmo en ningún momento, fue el gran problema. No lo fue tanto la goma blanda o dura o la estrategia. No íbamos demasiado rápidos con ninguna”, reconoció Alonso al término de su concurso en Montmeló. En los micrófonos de DAZN, también tuvo que resignarse con el gran rendimiento de los Mercedes, muy superiores a los Aston Martin este domingo: “Nos adelantó (George Russell) al principio, decidimos parar un poco el ritmo y parar más tarde e ir fuera de frecuencia con todo el mundo. Luego al final, con las duras, pude remontar alguna posición, y séptimo”.

Alonso tuvo muy claro que tanto la escudería alemana como también Ferrari mejoraron las prestaciones de los suyos a la hora de la verdad en el Circuito de Cataluña. “No hubo posibilidad de alcanzar a Mercedes ni a Ferrari hoy, hay que analizar el porqué. Pensaba que teníamos algo más porque ayer en crono el coche iba muy bien, hoy pensaba que un ‘Top 5′ era posible”, expuso, algo decepcionado, el asturiano.

Parada en boxes de Alonso en Barcelona (REUTERS/Albert Gea/Pool)

Para el doble campeón del mundo de F1, “algo positivo” fue haber recortado “algo” con Ferrari. Eso sí, dejó claro que Mercedes “sorprendió” a Aston Martin y que “lo importante es saber por qué nos faltaron esas décimas en carrera”. El de Oviedo tampoco dejó pasar la oportunidad de comentar su nuevo gesto de compañerismo hacia Lance Stroll, que terminó por delante de él (sexto) en esta ocasión. “Me costaba acercarme a Lance en zona de DRS, ya me llevé un suelo por delante ayer y no quería llevarme otro, ni perjudicar a Lance y que dañara el suyo por protegerse. Me era igual ser sexto que séptimo o séptimo que sexto, vamos a quedarnos como estamos”, sentenció.

Sainz: “Si queremos podios cuando salimos delante, hay que mejorar”

Por su parte, Carlos Sainz también estaba para pocas alegrías o ninguna: concluyó quinto después de haber partido desde la segunda posición de la parrilla. “No puedo estar contento con esta carrera en casa. Quieres lucirte e ir hacia adelante, poder defenderte, y no he podido ni defenderme. No puedo estar de buen humor después de haber sido tan inferior a los Mercedes y los Red Bull”, evidenció una vez finalizado el Gran Premio, en declaraciones recogidas por AS.

Al menos, el madrileño se quedó con la sensación de haberse vaciado por completo en pos de intentar conseguir un podio para Ferrari. Algo que parecía posible dado el buen rendimiento en la clasificación, que, como en otras ocasiones de esta temporada, no se tradujo en un buen resultado en carrera. “Si apretamos, vamos más despacio. Es nuestra debilidad más grande. Tenemos que seguir trabajando porque si queremos podios cuando salimos delante, hay que mejorar”, avisó Sainz.

Carlos Sainz midiéndose a Max Verstappen en el Gran Premio de España (REUTERS/Albert Gea)

“Los Mercedes no estaban en mi carrera”, tuvo que conceder también el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña 2022, que incluso llegó a considerar Montmeló “el peor circuito de la temporada” para Ferrari. Como ya ha hecho en otras ocasiones a lo largo del curso, Carlos Sainz no se cortó un pelo a la hora de advertir que los monoplazas italianos no están cumpliendo las expectativas: “Excepto Bakú, llevo varias carreras desde Australia, Miami, Mónaco, sintiéndome muy cómodo con el coche y sacándole mucho partido. No es un coche fácil y sobre todo no luce, en carrera vamos mirando por los retrovisores. Para el piloto es frustrante, siempre vas hacia atrás. Es frustrante. Pero intento dar todo por el equipo, doy lo mejor de mí mismo en un año difícil y espero que se pueda corregir pronto”.

