Hamilton también se moja sobre un tercer título de Alonso

Lewis Hamilton respira más tranquilo después de un Gran Premio de España de Fórmula 1 en el que Mercedes volvió a las andadas competitivas al cien por cien. En una temporada bastante irregular para la escudería alemana hasta la fecha, tanto el siete veces campeón del mundo como su compañero George Russell subieron al podio en Barcelona: fueron segundo y tercero respectivamente en una carrera en la que sólo el ritmo del Red Bull de Max Verstappen fue superior al suyo, arrollador de principio a fin.

Tantas penurias había pasado el equipo hasta la cita de Montmeló que Hamilton no tuvo reparos en calificar con un suspenso abrumador a su monoplaza horas antes de que le diese, posiblemente, la mayor alegría del año. “Al W14 le pongo un 4. Para mí, un 7 u 8″, reconoció el británico en una entrevista para DAZN en la que también habló, con idéntica claridad, de uno de los máximos rivales a los que se ha encontrado a lo largo de sus años en el Mundial: Fernando Alonso.

Al ser cuestionado sobre un hipotético tercer título del español en el campeonato, debido al gran rendimiento que está protagonizando en Aston Martin (cinco podios en siete pruebas), Hamilton fue rotundo: “Potencialmente, sí”. No le hizo falta añadir nada más al respecto, porque ya se expresó con mayor amplitud a la hora de valorar qué le parecería volver a tener como compañero de equipo al asturiano.

“No creo que eso suceda. Si se alinean los planetas, no tendría ningún problema en hacerlo, pero no creo que pase”, confesó un Hamilton al que muchos no perdonan, en España, la batalla sin cuartel que protagonizó contra Alonso en McLaren durante el año 2007. Un curso que terminó sin premio mayor para ninguno: la entonces joven promesa del Gran Circo concluyó en segunda posición de la clasificación de pilotos y el de Oviedo en la tercera, sin la posibilidad de lograr un tercer entorchado consecutivo que llegó a parecer a su alcance.

Más Mundiales y Ferrari

Finalmente, Hamilton logró más campeonatos que Magic a lo largo de su trayectoria, aunque de momento no se plantea engordar aún más su palmarés, inaugurado en 2008 y detenido, por el momento, en 2020. “¿El octavo (título)? No, por ahora no”, contestó de nuevo yendo al grano, ya que ahora mismo está empatado a campeonatos con el legendario Michael Schumacher en la cúspide de la F1.

El alemán conquistó buena parte de ellos en Ferrari, precisamente la marca que ha andado detrás de Hamilton en las últimas semanas. Un interés que ha sido desmentido por el protagonista de la rumorología. “Cuando era joven, mi referente era Ayrton Senna. Por tanto, era más bien rojo y blanco. Mi sueño era McLaren. Pero entiendo que cualquier piloto vea el coche rojo y diga: ‘Es un equipo icónico”, consideró Hamilton en su entrevista televisiva, descartando que tuviese el sueño de correr para los de Maranello.

Por mucho que sea “aficionado de Ferrari”, Mercedes continúa siendo su casa y no hay nada serio con los italianos. “¿Los rumores? Es normal que suceda cuando se tiene que renovar tu contrato. Suele pasar cuando estás en negociaciones, pero creo que también es positivo que haya especulaciones”, asegura un Hamilton que podría cerrar su renovación con Mercedes en los próximos días.

Ahora mismo, marcha cuarto en el Mundial, con 87 puntos. Aunque ya había sido segundo esta temporada, en Melbourne, quedar por detrás del ganador lució mucho más para él en tierras españolas. Hamilton lo necesitaba después de verse obligado a abonarse a las medianías, con dos quintos puestos, dos sextos y un cuarto que añadir a sus dos ascensiones al podio. Queda por ver si vuelve a bajar de él, como ya le ocurrió en la primera ocasión, o si ha regresado para quedarse.

